Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

Según el informe del JEE, el aspirante presidencial no habría consignado una sentencia firme en su contra. Foto: Composición/LR

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluyó que el candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller Gutiérrez, habría presentado información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) por no haber registrado una sentencia firme en su contra por ejecución de garantías.

Según el Informe n.º 000004-2026-ABC-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, del 26 de enero, elaborado por la fiscalizadora Antonia Bernales Chávez, un ciudadano presentó una denuncia en la que sostiene que Caller habría, presuntamente, omitido dicha información al momento de su inscripción, por lo que solicitó que se imponga la sanción de exclusión contra el aspirante presidencial.

En ese contexto, Bernales efectuó la búsqueda de la sentencia en "Consulta de Expedientes Judiciales" del Poder Judicial sobre el Expediente N.° 02541-2020-0-3204-JR-CI-01.

Tras esa consulta, la fiscalizadora adjuntó capturas de pantallas en las que se aprecia que Caller fue demandado por ejecución de garantías ante el Juzgado Civil de Lima Este en diciembre del 2021. Además, precisó que el estado del expediente se encuentra en estado de "ejecución".

Detalle sobre el informe de fiscalización. Se solicitó información al Poder Judicial sobre el expediente del candidato presidencial

Asimismo, en el presente informe se detalló que, en mayo del 2022, el Poder Judicial declaró fundada la demanda contra Caller y ordenó el pago de S/84.000 más intereses legales por concepto de mora a favor de la demandante.

En esa misma línea, se registró la resolución N.° 4 del 28 de junio del mismo año, en la que el órgano jurisdiccional aseguró que la resolución tiene la calidad de firme, al no haber sido impugnada por las partes.

"(…) El candidato consignó que no tiene información por declarar; sin embargo, de la Consulta del Expediente Judicial N.° 02541-2020-0-3204-JR-CI-01, realizada el 25.01.2026, tramitado ante el 1.° Juzgado Civil, sobre ejecución de garantías, se advierte que, mediante Autos Final 053-2022, de fecha 13.05.2022, se declaró fundada la demanda interpuesta contra el candidato. Por lo tanto, habría información falsa declarada por parte del candidato", se lee en el documento.

Partido político debería brindar descargos

Como parte del derecho a la defensa, el informe de fiscalización recomendó solicitar información al personero legal del Partido Patriótico del Perú, con la finalidad de que se esclarezca lo señalado en el informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1.

Conclusiones del informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1

Posibles sanciones

El informe de fiscalización recordó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que se refiere a la presunta existencia de falsedad de información en las hojas de vida.

En ese sentido, se detallaron los procedimientos que se siguen. Primero, se comienza por la corrección en la DJHV del candidato; luego se impone una multa de hasta 10 UIT, según la gravedad de la infracción. Finalmente, se remite los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.