HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Analizamos las encuestas + José Jerí y las elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Según informó RPP, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso presentado por el exjuez supremo, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y ratificó la medida de prisión preventiva en su contra.

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses. Foto: X
César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses. Foto: X | Foto: X | Foto: X

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi para que se ordene el cese de la prisión preventiva por 36 meses que pesa en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, según informó RPP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el medio, el colegiado supremo declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Hinostroza, con el que se buscaba revertir la decisión que, en agosto de 2025, negó reemplazar la prisión preventiva por una medida de comparecencia.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Uchuraccay: 43 años de la masacre que marcó al periodismo durante el conflicto armado interno

lr.pe

Según RPP, la Corte Suprema consideró que los fundamentos que sustentan la medida coercitiva siguen vigentes, por lo que no correspondía ordenar su cese ni aplicar una medida menos restrictiva.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cabe recordar que César Hinostroza es investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, en la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es importante precisar que el exmagistrado se encuentra fuera del país y que el Estado peruano mantiene procesos de extradición en trámite, mientras continúa el proceso penal en su contra.

PUEDES VER: Keiko Fujimori señala que Fuerza Popular solo votaría a favor de la censura contra Jerí si hay “flagrancia”

lr.pe

Fuga de César Hinostroza

La situación de César Hinostroza se agravó tras la difusión de audios que evidenciaban presuntas coordinaciones ilícitas dentro del Poder Judicial. En uno de los registros más cuestionados, el entonces magistrado aludía a un caso de violación sexual contra una menor de edad.

A raíz de estos hechos, en 2018 se impulsó una reforma judicial de emergencia, que incluyó la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ), y la apertura de múltiples investigaciones por corrupción en las más altas instancias del sistema judicial.

Antes de que el proceso penal en su contra avanzara, Hinostroza salió del país de manera irregular. En octubre de 2018 cruzó la frontera por Tumbes hacia Ecuador, pese a tener una orden de impedimento de salida. Posteriormente viajó a España, donde solicitó asilo, y más adelante se trasladó a Bélgica, país en el que permanece hasta la fecha,.

Notas relacionadas
César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

LEER MÁS
César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

LEER MÁS
César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

LEER MÁS
Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

LEER MÁS
Operan a Martín Vizcarra por segunda vez: expresidente ingresa de emergencia a clínica por problema renal

Operan a Martín Vizcarra por segunda vez: expresidente ingresa de emergencia a clínica por problema renal

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025