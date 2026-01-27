César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi para que se ordene el cese de la prisión preventiva por 36 meses que pesa en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, según informó RPP.

De acuerdo con el medio, el colegiado supremo declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Hinostroza, con el que se buscaba revertir la decisión que, en agosto de 2025, negó reemplazar la prisión preventiva por una medida de comparecencia.

Según RPP, la Corte Suprema consideró que los fundamentos que sustentan la medida coercitiva siguen vigentes, por lo que no correspondía ordenar su cese ni aplicar una medida menos restrictiva.

Cabe recordar que César Hinostroza es investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, en la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es importante precisar que el exmagistrado se encuentra fuera del país y que el Estado peruano mantiene procesos de extradición en trámite, mientras continúa el proceso penal en su contra.

Fuga de César Hinostroza

La situación de César Hinostroza se agravó tras la difusión de audios que evidenciaban presuntas coordinaciones ilícitas dentro del Poder Judicial. En uno de los registros más cuestionados, el entonces magistrado aludía a un caso de violación sexual contra una menor de edad.

A raíz de estos hechos, en 2018 se impulsó una reforma judicial de emergencia, que incluyó la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ), y la apertura de múltiples investigaciones por corrupción en las más altas instancias del sistema judicial.

Antes de que el proceso penal en su contra avanzara, Hinostroza salió del país de manera irregular. En octubre de 2018 cruzó la frontera por Tumbes hacia Ecuador, pese a tener una orden de impedimento de salida. Posteriormente viajó a España, donde solicitó asilo, y más adelante se trasladó a Bélgica, país en el que permanece hasta la fecha,.