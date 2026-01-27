Elecciones 2026: JNE designa a miembros titulares del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral

El Tribunal estará conformado por 3 personas con miras a las Elecciones 2026. Foto: Difusión

El Tribunal estará conformado por 3 personas con miras a las Elecciones 2026. Foto: Difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los 3 miembros del Tribunal de Honor Electoral para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al presidente, senadores y diputados y parlamentarios andinos.

Los tribunos elegidos son Claudia Zavaleta Cortijo, Mariela Noles Cotito y Óscar Salazar Gamboa. Su misión será velar por el cumplimiento del Pacto Ético Electoral suscrito por 29 partidos políticos para que los comicios se desarrollen sin violencia.

"En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndolo como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del citado pacto", se lee en la Resolución N.° 115-2026-JNE.

De igual manera, se dispuso que las diferentes unidades orgánicas del JNE brinden apoyo y atención oportuna a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades encomendadas al Tribunal de Honor.

Elecciones 2026: 29 de 38 partidos políticos firmaron el pacto electoral

En diciembre del año pasado, solo 29 partidos políticos firmaron el pacto electoral promovido por el JNE, con el fin de llevar a cabo la campaña electoral sin violencia y con valores y principios democráticos.

Entre las agrupaciones que no firmaron el Pacto Ético Electoral figuran Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Perú Libre de Vladímir Cerrón, y Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli.

Los que sí firmaron el pacto fueron Ahora Nación, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Fuerza Popular, Libertad Popular, APRA, Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Buen Gobierno, Demócrata Verde, Demócrata Unido Perú, Democrático Federal, Partido Morado, País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Acción,

Perú Primero, Regionalista Integración Nacional, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú

Somos Perú, Alianza Venceremos y Alianza Unidad Nacional.