Elecciones 2026: José Luna y César Acuña gastan más de S/599 mil en publicidad en Facebook

La actividad política en redes sociales se ha intensificado en el inicio del escenario preelectoral rumbo a las elecciones generales del 12 de abril. En los últimos 90 días, José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, y César Acuña, fundador de la organización política Alianza para el Progreso (APP), han destinado en conjunto más de S/599 mil en publicidad pagada en Facebook, según datos públicos de la plataforma de Meta.

De acuerdo con la página, José Luna Gálvez registra un gasto aproximado de S/396 mil, con más de 140 anuncios difundidos en ese periodo. A esta cifra se suma el gasto institucional de Podemos Perú, que supera los S/107 mil en publicidad política en la misma red social.

Por su parte, César Acuña registra una inversión cercana a los S/95 mil, con más de 70 anuncios difundidos desde su página oficial. Acuña ocupa actualmente el cargo de gobernador regional de La Libertad, función que ejerce desde enero de 2023 tras ser electo por segunda vez para ese puesto. El líder de APP ha postulado a la presidencia de la República en 2016, 2021 y ahora por tercera vez lo tentará en este 2026.

Cabe resaltar que La Libertad es una de las regiones más golpeadas por la criminalidad en los últimos años, con una fuerte presencia de extorsiones, sicariato y bandas organizadas, especialmente en la provincia de Trujillo. Durante su actual gestión regional, se han registrado asesinatos vinculados al cobro de cupos, ataques a transportistas y atentados con explosivos contra comercios y viviendas, por lo que se procedió a la declaración de estados de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región en distintos momentos.

Si bien la web de Meta permite identificar el monto aproximado invertido, el número de anuncios y desde qué página se invierte para la publicidad política, no detalla el origen de los recursos ni el contenido específico de los contratos publicitarios.

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado públicamente que ha reforzado el monitoreo de contenidos digitales vinculados a procesos electorales, principalmente frente a la desinformación difundida en redes sociales. El organismo electoral ha señalado que la fiscalización del financiamiento partidario se realiza conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente.

"Sabemos que la mayor cantidad de publicaciones ahora se difunden por redes sociales (…) hemos identificado que el gran número de contenidos no solamente se basan en texto, sino también en audios y videos que necesitan ser monitoreados", sostuvo Jeanmarco Vila Solano, especialista del JNE para Andina.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recordado que los partidos políticos tienen la obligación de reportar sus ingresos y gastos de campaña, incluidos los destinados a publicidad en redes sociales, durante los procesos electorales formales. La entidad también ha precisado que la franja electoral oficial para las elecciones de 2026 se aplicará únicamente a los partidos con candidaturas inscritas dentro de los plazos establecidos por ley.

En el caso de José Luna Gálvez, su partido cuenta actualmente con representación en el Congreso de la República. Luna ejerce actualmente como congresista de la República por la bancada de Podemos Perú, con mandato vigente hasta julio de 2026. El líder de Podemos Perú ha sido mencionado en investigaciones fiscales vinculadas al caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

José Luna y Acuña declararon los más altos ingresos en sus Hojas de Vida

Es importante resaltar que ambos aspirantes presidenciales son los que declararon los mayores ingresos. Primero está José Luna Gálvez, de acuerdo con su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), en 2024 percibió S/339.848 provenientes del sector público y S/723.690 del sector privado. A estos montos se suman ingresos por concepto de arrendamiento de predios, bienes muebles, rentas de acciones y otros, rubro en el que consignó S/ 10.345.500. En total, el parlamentario reportó ingresos por S/11.409.038 durante ese año.

En cuanto a su patrimonio, Luna Gálvez declaró 15 bienes inmuebles ubicados en los distritos de Santiago de Surco, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y San Miguel, además de 12 vehículos registrados a su nombre. El valor referencial conjunto de estos bienes asciende a S/31.016.338,70. Un dato que llamó la atención en su declaración fue el registro de dos vehículos de la marca Daihatsu, modelo 1972, cada uno valorizado en S/1.

En segundo lugar aparece César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad. Según su DJHV, en 2024 obtuvo ingresos por S/153.401 del sector público y S/2.885.101 del sector privado. Asimismo, consignó S/6.798.264 en el rubro de otros ingresos, lo que suma un total anual de S/9.836.766.

Respecto a su patrimonio, Acuña declaró 25 inmuebles ubicados en distritos como La Molina, Jesús María, Trujillo, Miraflores, Santiago de Surco y Chiclayo. Además, reportó la propiedad de 158 vehículos. El valor referencial total de estos bienes asciende a S/73.370.214,85.