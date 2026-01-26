Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

En el programa ‘Sin guion’ de hoy, Rosa María Palacios no dejó de referirse a las nuevas actualizaciones en torno al ‘Chifagate’, el cual involucra al presidente de la república, José Jerí. Para ella, ante la citación que le acaba de hacer la Fiscalía de la Nación, este podría alegar que no corresponde que se le investigue durante su mandato, y así la única manera sería que lo haga voluntariamente.

“Dudo que entregue su teléfono de forma voluntaria, salvo que se lo hayan arreglado ya. Las encuestas lo reflejan claramente, no solamente es la corrupción, sino también la incompetencia. (...) Palacio, la gente no es estúpida, y van a seguir sacando, una por una, todas las contrataciones del Estado con empresas chinas… Las cifras son increíbles: miles de millones de soles o dólares en obra pública, entregados a empresas chinas”, opinó Rosa María Palacios.

En tanto, la periodista critica el hecho de que Jerí niegue tener relación con las empresas de Zhihua Yang y a la vez que este haya tenido algún contrato con el Estado durante su gestión. Sin embargo, como se reveló en otro medio, existe un pedido de prórroga incumplida, presentado por el empresario chino ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre.

“Y es que miente a una velocidad. ¿Qué habrán hecho con la solicitud? Meterla debajo de la tierra… pero ahí están el número y el documento (...) Esto se va a seguir extendiendo semana tras semana porque solo en los 100 días del Gobierno de Jerí –y esto es un dato de ayer de La República– saben por cuánto han contratado con el Estado peruano empresas chinas (las que tienen relación con este Gobierno), solo en Provías Nacional, son S/1.400 millones”, señaló la conductora.

Según explicó la conductora de ‘Sin guion’, el Congreso necesita 66 votos para sacar a Jerí de la Presidencia, pero el escenario se torna incierto debido a que, por ejemplo, “el fujimorismo se opone a muerte” y sostiene al mandatario a como dé lugar. “Otros, como López Aliaga, salen a gritar que hay que vacarlo, porque saben que no se va a dar. Todos son unos hipocritones… Y probablemente, la caída de Jerí va a ser la caída de los partidos que están en el Congreso, en las encuestas”, dedujo la periodista.