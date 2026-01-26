HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

La periodista analizó en 'Sin guion' las implicaciones del 'Chifagate', caso que afecta al presidente José Jerí, quien enfrenta una citación de la Fiscalía de la Nación.

RMP rechaza las mentiras del presidente Jerí. Foto: composición LR
RMP rechaza las mentiras del presidente Jerí. Foto: composición LR

En el programa ‘Sin guion’ de hoy, Rosa María Palacios no dejó de referirse a las nuevas actualizaciones en torno al ‘Chifagate’, el cual involucra al presidente de la república, José Jerí. Para ella, ante la citación que le acaba de hacer la Fiscalía de la Nación, este podría alegar que no corresponde que se le investigue durante su mandato, y así la única manera sería que lo haga voluntariamente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Dudo que entregue su teléfono de forma voluntaria, salvo que se lo hayan arreglado ya. Las encuestas lo reflejan claramente, no solamente es la corrupción, sino también la incompetencia. (...) Palacio, la gente no es estúpida, y van a seguir sacando, una por una, todas las contrataciones del Estado con empresas chinas… Las cifras son increíbles: miles de millones de soles o dólares en obra pública, entregados a empresas chinas”, opinó Rosa María Palacios.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En tanto, la periodista critica el hecho de que Jerí niegue tener relación con las empresas de Zhihua Yang y a la vez que este haya tenido algún contrato con el Estado durante su gestión. Sin embargo, como se reveló en otro medio, existe un pedido de prórroga incumplida, presentado por el empresario chino ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre.

PUEDES VER: José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

lr.pe

“Y es que miente a una velocidad. ¿Qué habrán hecho con la solicitud? Meterla debajo de la tierra… pero ahí están el número y el documento (...) Esto se va a seguir extendiendo semana tras semana porque solo en los 100 días del Gobierno de Jerí –y esto es un dato de ayer de La República– saben por cuánto han contratado con el Estado peruano empresas chinas (las que tienen relación con este Gobierno), solo en Provías Nacional, son S/1.400 millones”, señaló la conductora.

Según explicó la conductora de ‘Sin guion’, el Congreso necesita 66 votos para sacar a Jerí de la Presidencia, pero el escenario se torna incierto debido a que, por ejemplo, “el fujimorismo se opone a muerte” y sostiene al mandatario a como dé lugar. “Otros, como López Aliaga, salen a gritar que hay que vacarlo, porque saben que no se va a dar. Todos son unos hipocritones… Y probablemente, la caída de Jerí va a ser la caída de los partidos que están en el Congreso, en las encuestas”, dedujo la periodista. 

Notas relacionadas
Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

LEER MÁS
José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Comisión de Fiscalización cita a dos ministros por reunión de José Jerí con empresario chino

Comisión de Fiscalización cita a dos ministros por reunión de José Jerí con empresario chino

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

LEER MÁS
Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025