Empresa China Railway Tunel Group Co. niega haber tenido relación alguna con el presidente Jose Jerí

La empresa China Railway Tunnel Group Co. afirmó que no mantuvo ni mantiene vínculo alguno con el presidente José Jerí, luego de que su imagen fuera utilizada en ciertos espacios informativos vinculados al caso Chifagate. El comunicado, firmado por la Gerencia General, aclara que cualquier relación atribuida a la firma es falsa y carece de autorización.

Según el anuncio, la compañía asegura que no existe relación comercial, contractual, financiera ni institucional con el mandatario peruano ni con las personas, hechos o pesquisas mencionadas recientemente en la prensa. El pronunciamiento busca poner fin a especulaciones y aclarar su posición ante la opinión pública.

La empresa destacó que opera exclusivamente dentro del marco de la ley peruana, cumpliendo normas tributarias, laborales y de integridad empresarial, y que rechaza categóricamente el uso de su logo fuera de contexto. También advirtió que tomará acciones legales para proteger su reputación y derechos legítimos.

Este pronunciamiento ocurre en medio del caso Chifagate. Denuncias periodísticas revelaron reuniones no registradas entre el presidente José Jerí y empresarios chinos, lo que ha generado investigaciones preliminares por supuesta falta de transparencia y posible tráfico de influencias.