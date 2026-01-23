No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

Para que las seis mociones de vacancia contra el presidente interino José Jerí sean aprobadas en el Pleno del Congreso, se necesita un mínimo de 66 votos a favor. Sin embargo, al no encontrarnos en legislatura ordinaria, se debe convocar a un Pleno Extraordinario y para eso se debe recolectar la firma de 78 congresistas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En medio de este proceso, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), sostuvo que la salida de Jerí debería tramitarse a través de una vacancia presidencial y no de una censura. Esta postura ha sido cuestionada y desmentida por especialistas en materia constitucional y parlamentaria.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

José Jerí puede ser censurado

El abogado constitucionalista Luciano López citó la Ley 27385, actualmente vigente, que interpreta el artículo 115 de la Constitución del Perú, que precisa que cuando el presidente del Congreso asume el cargo de presidente de la República "no implica la vacancia de su cargo como presidente del Congreso ni como congresista".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Al conservar su condición de parlamentario en ejercicio mientras desempeña funciones presidenciales de forma "interina", queda sujeto a los mecanismos de control político propios de su investidura original, como es el caso de la censura.

Por su parte, otro experto en materia constitucionalista indicó que en el caso de Jerí procede una censura a la Mesa Directiva. "Sigue siendo congresista y existe una ley que dice que sigue siendo congresista y presidente de la Mesa Directiva", precisó el especialista. Agregó, que igualmente esto no tendría efecto sin convocar previamente a una legislatura extraordinaria, para la cual se necesitan 78 votos a favor.

Finalmente, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, tuvo una lectura diferente, asegurando que ambas posibilidades son viables: censura y vacancia; sin embargo, considera que una vacancia sería la más acertada.

"No se trata de una encargatura, él (José Jerí) ha jurado el cargo de Presidente de la República y constitucionalmente le corresponde el papel de presidente porque ha accedido por sucesión extraordinaria", argumentó Delgado. Agregó:

"Cabe las dos formas, pero la diferencia es que no puedes censurar a una persona como José Jerí por haber cometido las faltas con esas reuniones encubiertas ocultas porque las faltas las ha realizado en su condición de presidente de la República, no de presidente del Congreso". Puso como ejemplo la situación de un congresista ocupando el cargo de ministro y agregó:

"No se trata de una encargatura, él (José Jerí) ha jurado el cargo de Presidente de la República y constitucionalmente le corresponde el papel de presidente porque ha accedido por sucesión extraordinaria".

Sin embargo, precisó que, más allá de la vacancia o censura, en lo primero que debe concentrarse el Parlamento es en conseguir los 78 votos para convocar a un Pleno Extraordinario. "Todas las mociones no se pueden tratar hasta el primero de marzo (...) ahora nos encontramos en un periodo de receso y el presidente del Congreso no puede convocar a un Pleno extraordinario", puntualizó.

¿El Congreso alcanzará los votos?

La primera moción de censura presentada por Ruth Luque cuenta con 20 firmas y fue presentada el pasado 21 de enero. Desde esa fecha hasta el día de hoy, ya se registran seis mociones de censura con la firma de 43 congresistas. Se necesitan 78 firmas para que se apruebe un Pleno Extraordinario.

Dentro de las 43 firmas figuran 10 congresistas de la bancada Renovación Popular; teniendo en cuenta que el partido se pronunció asegurando que todos apoyarían la censura contra José Jerí, se concluye que los 11 parlamentarios de dicha bancada estarían a favor. La cifra sube a 44.

Si bien la bancada Alianza Para el Progreso (APP) no ha firmado ninguna de las mociones, sí ha emitido un comunicado pidiendo la renuncia del mandatario, indicando que sus reuniones no agendadas con el empresario Zhihua Yang vulneran principios éticos, democráticos y de transparencia. Asimismo, adjuntaron responsabilidad a Somos Perú, bancada a la que pertenece José Jerí.

En esa línea, se concluye que APP estará a favor de la censura del presidente interino, sumando 17 votos más y llegando a 61 votos. De igual manera, el partido Acción Popular rechazó las acciones de Jerí e indicó que "el actual Gobierno no brinda las garantías para conducir un proceso de transición democrática, con neutralidad y transparencia".

Finalmente, Avanza País también se estaría inclinando a favor de sacar del cargo a Jerí, pues dicha bancada presentó una moción de censura tras la vacancia de Dina Boluarte. Así, el conteo final llegaría a 66 votos, faltando 12 para poder convocar a un Pleno Extraordinario.