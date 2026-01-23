HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Política

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

El mandatario insistió en que las acciones que ha tomado para combatir la inseguridad ciudadana han generado que tenga enemigos. 

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"
José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

José Jerí indicó que la difusión de los videos donde él se reúne con empresarios chinos son orquestados por presos que buscan desestabilizarlo a fin de evitar que las requisas.

"Vuelvo a decir, a mí cada vez me queda mucho más claro de que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Hay un interés lógico en ello", expresó durante la conferencia para presentar los resultados del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).

Siguiendo esa línea, comunicó que espera que se difundan más registros para "comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello". Además, espera identificar "cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo".

Insistió en que las acciones que ha tomado para combatir la inseguridad ciudadana han generado que tenga enemigos.

"No son los enemigos del Estado como tal, son los enemigos que tiene el presidente por las acciones que ha tomado el presidente. Y los principales enemigos, por lógica simple, aunque la lógica a veces pasa desapercibida, es que si yo frontalmente, con quienes hemos decidido recuperar la tranquilidad del país, va a los penales, te levanta a las 3 de la mañana, te quita tus cosas, te bloquea la comunicación, te corta visitas, plantea eliminar el INPE, los traslada de un lugar a otro, les corta las señales de comunicación… ¿Estarían tranquilos? Creo que me verían como un objetivo y ellos tienen amigos afuera", refirió.

Añadió que integrantes de su equipo e, incluso, él mismo han recibido amenazas.

No es la primera vez que Jerí evade responsabilidad por videos

No es la primera vez que Jerí no asume responsabilidad por los videos. En una reciente entrevista con Canal N, el mandatario admitió que sostuvo más de un encuentro con el empresario chino Zhihua Yang en su chifa ubicado en el distrito de San Luis, al que —según explicó— acudió en otras oportunidades para comer.

En ese contexto, Jerí relató que en una de esas visitas quien se encargaba de servir la comida era Ji Wu Xiaodong, empresario chino actualmente investigado por el presunto delito de tala ilegal y ser un supuesto integrante de la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía" y que actualmente cuenta con arresto domiciliario.

"¿Van a salir más videos, presidente?", consultó el periodista. "Yo he hecho diferentes actividades fuera. He comido, he comido en el chifa varias veces", respondió. "¿Johnny tiene más videos de usted?", inquirió el entrevistador. "Habría que preguntarle a él. He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda. Es un hábito normal ir a comer ahí, creo que son tres veces", dijo.

