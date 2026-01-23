HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Congresista Málaga promueve censura contra José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP sobre reuniones clandestinas de Jerí con empresarios: "Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido"

Palacios criticó el blindaje de Fuerza Popular al no apoyar ninguna de las mociones de censura contra Jerí, pese a que ellos mismos señalan que sus explicaciones generan dudas.

Jeri ha optado por señalar que hay un complot en su contra y no acepta responsabilidad. Foto: composición LR
Jeri ha optado por señalar que hay un complot en su contra y no acepta responsabilidad. Foto: composición LR | Presidencia | Composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', cuestionó la defensa de José Jerí ante las revelaciones de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos. Palacios señaló que con todas las pruebas que han ido saliendo, el caso cada día se vuelve más sólido. Cabe señalar que Jerí, lejos de asumir su responsabilidad, ha optado por decir que hay un complot en su contra. "Hay una intencionalidad detrás de ello porque han pretendido distorsionar una cena con hechos distintos a su naturaleza", mencionó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"¿Esa es la conducta de un presidente de la República? Conoce a un proveedor del estado que es investigado por él, él vota a favor de un informe que lo sindica como un operador logístico de un grupo de mafia corrupta en la construcción (...) y sigue comiendo chifa. Yo creo que él caso cada día está más redondo, el señor Jerí tenía un actividad de lobby (...) Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido. Y el fin de semana vendrán más videos", sostuvo RMP.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Las cifras irreales de José Jerí: estadística sobre seguridad ciudadana está sesgada

lr.pe

Asimismo, la periodista se refirió al blindaje del fujimorismo a Jerí, pues Fernando Rospigliosi, a través de un tuit dijo que para que el presidente interino salga de ese puesto debe ser vacado y no solo censurado. Algo conveniente ya que la vacancia necesita una mayor cantidad de votos.

"¿Y qué ha hecho Fuerza Popular? Proteger al señor Jerí, es increíble. Keiko Fujimori y Rospigliosi a la par. Rospigliosi tiene una teoría, que el señor Jerí no es el presidente de la República encargado que conserva su cargo como presidente del Congreso (...) y dice que ha consultado con constitucionalistas y que como Jerí es presidente se necesitan 87 votos para una vacancia. Hay una ley que establece que el congresista que asume la presidencia, no pierde su categoría como congresista", agregó.

Notas relacionadas
RMP sobre Jerí y Yang: “La relación es muy cercana y va más allá de los caramelitos chinos”

RMP sobre Jerí y Yang: “La relación es muy cercana y va más allá de los caramelitos chinos”

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre José Jerí: “Es indefendible y cada vez que abre la boca es para mentir”

Rosa María Palacios sobre José Jerí: “Es indefendible y cada vez que abre la boca es para mentir”

LEER MÁS
RMP sobre posible censura a Jerí tras reuniones clandestinas con empresario chino: "Me parece que no va más"

RMP sobre posible censura a Jerí tras reuniones clandestinas con empresario chino: "Me parece que no va más"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

LEER MÁS
Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Política

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025