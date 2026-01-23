Jeri ha optado por señalar que hay un complot en su contra y no acepta responsabilidad. Foto: composición LR | Presidencia | Composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', cuestionó la defensa de José Jerí ante las revelaciones de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos. Palacios señaló que con todas las pruebas que han ido saliendo, el caso cada día se vuelve más sólido. Cabe señalar que Jerí, lejos de asumir su responsabilidad, ha optado por decir que hay un complot en su contra. "Hay una intencionalidad detrás de ello porque han pretendido distorsionar una cena con hechos distintos a su naturaleza", mencionó.

"¿Esa es la conducta de un presidente de la República? Conoce a un proveedor del estado que es investigado por él, él vota a favor de un informe que lo sindica como un operador logístico de un grupo de mafia corrupta en la construcción (...) y sigue comiendo chifa. Yo creo que él caso cada día está más redondo, el señor Jerí tenía un actividad de lobby (...) Cada día que pasa el caso de tráfico de influencias es más sólido. Y el fin de semana vendrán más videos", sostuvo RMP.

Asimismo, la periodista se refirió al blindaje del fujimorismo a Jerí, pues Fernando Rospigliosi, a través de un tuit dijo que para que el presidente interino salga de ese puesto debe ser vacado y no solo censurado. Algo conveniente ya que la vacancia necesita una mayor cantidad de votos.

"¿Y qué ha hecho Fuerza Popular? Proteger al señor Jerí, es increíble. Keiko Fujimori y Rospigliosi a la par. Rospigliosi tiene una teoría, que el señor Jerí no es el presidente de la República encargado que conserva su cargo como presidente del Congreso (...) y dice que ha consultado con constitucionalistas y que como Jerí es presidente se necesitan 87 votos para una vacancia. Hay una ley que establece que el congresista que asume la presidencia, no pierde su categoría como congresista", agregó.