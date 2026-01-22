HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Política

RMP sobre Jerí y Yang: “La relación es muy cercana y va más allá de los caramelitos chinos”

La conductora de 'Sin guion' subrayó las contradicciones del presidente, quien asegura que sus cenas con Zhihua Yang fueron "espontáneas", a pesar de tener lugar en un chifa cerrado al público.

Rosa María Palacios opina que sería mejor si Jerí sigue en la Presidencia. Foto: composición LR.
Rosa María Palacios opina que sería mejor si Jerí sigue en la Presidencia. Foto: composición LR.

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy continuó refiriéndose al escándalo que involucra al presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang (Chifagate), quienes tendrían una relación “muy cercana”, para ella. “Evidentemente, esto va más allá de los caramelitos chinos y de los gustos gastronómicos del señor presidente. Reitero, quién va 19 veces a comer al mismo chifa por más rico que sea”, argumentó y añadió que una de las hipótesis que se manejan es que Zamir Villaverde –personaje también involucrado con estas empresas chinas– fue desplazado por Jerí. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, la periodista plantea que el jefe de Estado sigue entrando en contradicciones al intentar justificar sus reuniones con Yang, las cuales habrían sido “espontáneas” y “no planificadas” según la versión de ambos, pero, como ella señala, esto resulta más que sospechoso debido a que se dieron por la noche cuando el chifa –uno de los lugares de encuentro– ya estaba cerrado. 

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“El presidente ha dicho varias cosas complicadas, como que nunca pagó la cuenta y que cuando fue a la tienda, los cuadritos se los regalaron… pero un presidente no puede aceptar regalos de un proveedor del Estado, creo que es el ABC, ¿no?, de la función pública… Ojo, eso sí que es delito”, explicó la conductora de ‘Sin guion’.

PUEDES VER: Alfonso López-Chau: “Quiero ganar en primera vuelta, es la única oportunidad y estoy convencido”

lr.pe

Y en cuanto a qué pasaría si el mandatario no deja el cargo, Rosa María Palacios opina que sería una mejor opción que esto suceda por el hecho de que su presencia contribuye a que los “partidos que hoy controlan el pacto de poder no sean reelegidos”. “Por mí que se quede, nos hace la campaña del #PorEstosNo él solito, porque van a seguir saliendo videos y de repente salen cosas más pecaminosas, cositas que todavía no sabemos…”, finalizó.

Notas relacionadas
Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

LEER MÁS
Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

LEER MÁS
José Jerí: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

José Jerí: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025