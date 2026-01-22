RMP sobre Jerí y Yang: “La relación es muy cercana y va más allá de los caramelitos chinos”

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy continuó refiriéndose al escándalo que involucra al presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang (Chifagate), quienes tendrían una relación “muy cercana”, para ella. “Evidentemente, esto va más allá de los caramelitos chinos y de los gustos gastronómicos del señor presidente. Reitero, quién va 19 veces a comer al mismo chifa por más rico que sea”, argumentó y añadió que una de las hipótesis que se manejan es que Zamir Villaverde –personaje también involucrado con estas empresas chinas– fue desplazado por Jerí.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, la periodista plantea que el jefe de Estado sigue entrando en contradicciones al intentar justificar sus reuniones con Yang, las cuales habrían sido “espontáneas” y “no planificadas” según la versión de ambos, pero, como ella señala, esto resulta más que sospechoso debido a que se dieron por la noche cuando el chifa –uno de los lugares de encuentro– ya estaba cerrado.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“El presidente ha dicho varias cosas complicadas, como que nunca pagó la cuenta y que cuando fue a la tienda, los cuadritos se los regalaron… pero un presidente no puede aceptar regalos de un proveedor del Estado, creo que es el ABC, ¿no?, de la función pública… Ojo, eso sí que es delito”, explicó la conductora de ‘Sin guion’.

Y en cuanto a qué pasaría si el mandatario no deja el cargo, Rosa María Palacios opina que sería una mejor opción que esto suceda por el hecho de que su presencia contribuye a que los “partidos que hoy controlan el pacto de poder no sean reelegidos”. “Por mí que se quede, nos hace la campaña del #PorEstosNo él solito, porque van a seguir saliendo videos y de repente salen cosas más pecaminosas, cositas que todavía no sabemos…”, finalizó.