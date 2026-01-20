Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó acerca de las mociones de censura que están circulando en el Parlamento tras revelarse las reuniones clandestinas de José Jerí con empresarios chinos. Palacios, aclaró que para que estas prosperes y puedan ser votadas en el el Pleno del Congreso, Fernando Rospigliosi de la bancada fujimorista es quien debe convocar a un pleno extraordinario ya que los legisladores se encuentran de vacaciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Para poder votar la moción de censura se tiene que convocar a una legislatura extraordinaria y debe ser convocada por Fernando Rospigliosi. ¿Qué ha dicho en primero término? Que se pone a disposición para responder y Rospigliosi ha dicho que esto es más grave de que le guste el chifa y que debe ir a Fiscalización a explicarlo (...) Jerí es irrelevante, no se ha movido la bolsa de valores, no ha subido el precio del dólar", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimimo, Palacios señaló que Jerí resulta irrelevante para la economía nacional y que va a depender de los partidos mayoritarios que la Mesa Directiva sea censurada.

"En este momento él perjudica las relaciones públicas del Congreso y de los partidos que están en el poder. Algunas voces de algunos otros partidos también han salido a decir que rinda cuentas, acá lo que importa al final es lo que decida Luna, APP y los que postulan la censura desde la izquierda. Porque entre todos ellos pueden conseguir la censura (...) Me parece que Jerí no va más", agregó.