HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Política

Rosa María Palacios sobre José Jerí: “Es indefendible y cada vez que abre la boca es para mentir”

La conductora de 'Sin guion' destaca que la defensa del presidente es complicada, ya que sus declaraciones son inconsistentes. Además, considera que la salida de Jerí no alteraría la situación del país, debido a que es el Congreso el que controla la Presidencia.

Según RMP, la salida de José Jerí es irrelevante para el país. Foto: composición LR
Según RMP, la salida de José Jerí es irrelevante para el país. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios no dejó de hablar del escándalo suscitado por el presidente de la República, José Jerí, tras las reuniones clandestinas que sostuviera con un empresario chino, situación que ha llevado a que el Congreso presente una moción de censura contra el mandatario. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Yo presumo que los candidatos presidenciales no son tan tontos, los que están en el Congreso, por algo están ahí, y se dan cuenta del peligro en el que están porque Jerí es indefendible y cada vez que abre la boca lo único que hace es mentir, con lo cual agrava su situación”, refirió la conductora. 

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, Rosa María Palacios afirmó que, por más que los partidos no lo soportan, todo queda en manos del pueblo peruano, ya que lo que este perciba como “corrupto o negativo” sería lo que termine afectando las candidaturas presidenciales. En tanto, la periodista opina que a José Jerí no le queda mucho tiempo. 

PUEDES VER: José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

lr.pe

Sin embargo, la conductora opinó que si el actual presidente deja el cargo, no habría ninguna repercusión: “La salida de Jerí es irrelevante, no le afecta en nada al país. ¿Ha hecho una gran gestión contra la delincuencia? ¿El dólar se va a mover o la bolsa ha caído? ¿La inversión se ha ido? No, es irrelevante porque hoy por hoy con las reglas del juego que ha creado este Congreso, la Presidencia de la República es irrelevante, y si votamos mal, vamos a elegir a un Congreso que pueda hacer que el presidente dure 15 días, porque lo pueden vacar si es que tiene la mayoría para hacerlo, casi sin expresión de causa, dijo Palacios pese a que el jefe del Estado sería un “encargado” a quien este Parlamento controla y es pieza clave para las próximas elecciones.

Notas relacionadas
José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025