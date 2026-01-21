En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios no dejó de hablar del escándalo suscitado por el presidente de la República, José Jerí, tras las reuniones clandestinas que sostuviera con un empresario chino, situación que ha llevado a que el Congreso presente una moción de censura contra el mandatario.

“Yo presumo que los candidatos presidenciales no son tan tontos, los que están en el Congreso, por algo están ahí, y se dan cuenta del peligro en el que están porque Jerí es indefendible y cada vez que abre la boca lo único que hace es mentir, con lo cual agrava su situación”, refirió la conductora.

Asimismo, Rosa María Palacios afirmó que, por más que los partidos no lo soportan, todo queda en manos del pueblo peruano, ya que lo que este perciba como “corrupto o negativo” sería lo que termine afectando las candidaturas presidenciales. En tanto, la periodista opina que a José Jerí no le queda mucho tiempo.

Sin embargo, la conductora opinó que si el actual presidente deja el cargo, no habría ninguna repercusión: “La salida de Jerí es irrelevante, no le afecta en nada al país. ¿Ha hecho una gran gestión contra la delincuencia? ¿El dólar se va a mover o la bolsa ha caído? ¿La inversión se ha ido? No, es irrelevante porque hoy por hoy con las reglas del juego que ha creado este Congreso, la Presidencia de la República es irrelevante, y si votamos mal, vamos a elegir a un Congreso que pueda hacer que el presidente dure 15 días, porque lo pueden vacar si es que tiene la mayoría para hacerlo, casi sin expresión de causa, dijo Palacios pese a que el jefe del Estado sería un “encargado” a quien este Parlamento controla y es pieza clave para las próximas elecciones.