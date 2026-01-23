HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí protegido por Keiko Fujimori y persecuciones políticas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

El Ejecutivo liderado por José Jerí oficializó el nombre del año 2026 mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM.

El Ejecutivo liderado por José Jerí oficializó el nombre del año 2026 mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros.

