Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
El Ejecutivo liderado por José Jerí oficializó el nombre del año 2026 mediante el Decreto Supremo Nº141-2025-PCM.
