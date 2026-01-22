HOYSuscripcion LR Focus

Política

Sigrid Bazán pide salida de Jerí: “El Perú no se merece a un encapuchado de presidente”

La congresista Sigrid Bazán, candidata a diputada del partido Venceremos, aboga por un "nuevo presidente interino" ante la crisis generada por el caso Chifagate que involucra a José Jerí.

Sigrid Bazán anunció moción de censura contra Jerí. Foto: composición LR
Sigrid Bazán anunció moción de censura contra Jerí. Foto: composición LR

La congresista Sigrid Bazán, candidata a diputada por el partido Venceremos, fue entrevistada en el programa ‘Sin guion’ y con respecto al caso Chifagate, que involucra al mandatario José Jerí, mencionó que es necesario que pasemos a “otro presidente interino”. 

“Si tú me preguntas si votaría por alguien que sea de otra bancada, distinta a mis principios y apuestas políticas, yo lo haría porque el Perú no se merece a un encapuchado de presidente… Le ofrezco mi voto a alguien que pueda encabezar la transición”, cuestionó Bazán y recordó que vivimos en la inestabilidad durante los últimos diez años.   

Así también, la parlamentaria dio su opinión en lo que respecta a las dictaduras dentro de Latinoamérica y llegó a afirmar que considera a Nicolás Maduro como “dictador”, así como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el país de Cuba. 

“Sí hay presidentes que están más cerca de la dictadura que de la democracia, que recortan presupuestos sobre sus intereses personales, recortan derechos, porque la corrupción también es parte de una democracia… Sí creo que hay dictaduras, pero también creo que hay democracias de papel o cartón, como la que estamos teniendo ahora en nuestro país”, dijo la candidata a diputada y añadió que, por más que tengamos elecciones, no cree que esto cambie.

En tanto, la integrante del Bloque Democrático resaltó que la agrupación Venceremos se diferencia de las otras en muchos aspectos en los cuales la ciudadanía reconoce que ha habido, por ejemplo, presuntos lobbies y temas negativos como las leyes procrimen.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y no nos han recibido mal en las calles. Somos de los pocos congresistas a los que la gente, si bien podrá decirte izquierdosa, zurda o caviar, nunca nos dirá corrupta, vendepatria… No tenemos ese rabo de paja y en ese margen estamos haciendo una campaña de mucho esfuerzo”, declaró la también periodista.

