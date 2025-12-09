HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
Política

Sigrid Bazán anuncia su candidatura a la Cámara de Diputados: congresista se une a la lista que buscan ser reelegidos

La congresista de la bancada Bloque Democrático postulará por la alianza Venceremos y con el número 2.

Sigrid Bazán postula a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR
Sigrid Bazán postula a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

La congresista Sigrid Bazán Narro, actual legisladora por Lima Metropolitana para el periodo 2021-2026 y miembro de la bancada de Bloque Democrático Popular, se suma la lista de parlamentarios que buscan la reelección en las próximas generales, en un contexto marcado por la discusión sobre la restauración de la bicameralidad y la posibilidad de postular al nuevo esquema de la Cámara de Diputados.

Mediante sus redes sociales anunció que postula por la alianza Venceremos, el mismo que tiene como candidato presidencial a Ronald Atencio. "Asumo este compromiso partiendo de la experiencia construida a lo largo de estos años trabajando codo a codo con la gente, defendiendo los derechos de las y los peruanos, enfrentando a los mismos poderes de siempre e impulsando los cambios que necesita el país", escribió en su cuenta de X.

PUEDES VER: 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Posiciones y trayectoria

Bazán, politóloga y periodista de profesión, es reconocida por su activismo feminista (como parte del movimiento Ni una Menos) y por su marcada oposición a la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. Ha sido una voz crítica sobre diversas iniciativas legislativas, incluyendo la reforma constitucional que restablece la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, alertando sobre la posible exclusión de los movimientos regionales en la nueva normativa.

En su actual gestión, ha enfocado su labor en temas laborales y de seguridad social, buscando recoger las demandas de trabajadores y sindicatos a nivel nacional. Su candidatura a la Cámara de Diputados la colocaría en un grupo de congresistas que, haciendo uso de las nuevas reglas electorales, aspiran a un segundo periodo consecutivo en el Poder Legislativo.

