Sigrid Bazán no enfrenta nueva investigación preliminar fiscal por presunto lavado de activos: el caso se abrió en 2023 y ya fue archivado

LO ENGAÑOSO:

La congresista Sigrid Bazán enfrenta una investigación preliminar fiscal por presunto lavado de activos en diciembre de 2025

LO VERDADERO:

Dicha investigación si es real, pero se inició en abril de 2023 y concluyo el 3 de octubre del mismo año, cuando la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso su archivo definitivo al no encontrar mérito para formalizar cargos.

En redes sociales circula la versión de que el Ministerio Público empezó una investigación preliminar contra la actual congresista del partido político Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, en diciembre de 2025, por el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, esta información es engañosa, ya que si bien la investigación preliminar si tuvo lugar, esto ocurrió en 2023 y actualmente el caso se encuentra archivado.

La publicación se difundió en la red social de Facebook, dónde alcanzó más de 2.500 reacciones, 761 comentarios y más de 455 compartidos.

Publicación falsa afirma que se comenzó una investigación preliminar por presunto lavado de activos en contra de Sigrid Bazán. Fotocaptura: Facebook.

Investigación preliminar en contra de Sigrid Bazán fue archivada definitivamente

La actual congresista Sigrid Bazán, quien el 8 de diciembre anunció su candidatura a diputada por Lima Metropolitana con el número dos por la alianza Venceremos, fue objeto de una investigación preliminar comenzada el 14 de abril de 2023, a través de la Disposición Superior N° 39-2023, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El caso está relacionado con la compra de dos inmuebles adquiridos en 2013 y 2020. La investigación, con un plazo de 90 días, estaba a cargo de la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio Público.

Según el programa dominical 'Contra Corriente del 30 de abril de 2023, la investigación se originó por la compra de una vivienda ubicada en el jirón Gastón Casanova 121, en la urbanización La Aurora, distrito de Miraflores, adquirida por la congresista el 6 de diciembre de 2013 por 165.000 dólares. La operación fue considerada inusual, ya que en ese momento Bazán era una recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no tenía empleo conocido y contaba con tan solo 23 años. Según el documento fiscal, la parlamentaria también habría invertido más de S/240.000 en remodelaciones de la propiedad.

En 2020, Sigrid Bazán adquirió un departamento en el distrito de San Isidro por 300.000 dólares, monto que habría pagado al contado con recursos provenientes de sus ahorros y de un préstamo bancario, según detalla el informe periodístico. De acuerdo con los descargos de la congresista en su cuenta de X, la primera compra —realizada en 2013— se efectuó con dinero de su familia, mientras que la segunda —concretada en 2020— se financió “con la venta de ese inmueble (de 2013)”.

De acuerdo con el “Ingreso N.º 10-2023” de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, al que tuvo acceso el equipo de Verificador de La República, en el apartado de antecedentes se señala que, mediante disposición fiscal del 21 de marzo de 2023, dicho despacho resolvió que no había mérito para iniciar diligencias preliminares contra la congresista.

Sin embargo, en el mismo apartado de antecedentes, el documento indica que, el 24 de marzo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó revocar dicha disposición y planteó reabrir la investigación.

Disposición De No procede Formalizar y Continuar con la Investigación Preparatoria - Ingreso N.º 10-2023. Foto: Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Lavado de Activos de Lima

Finalmente, el 3 de octubre de 2023, la Segunda Fiscalía Provincial resolvió no haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Sigrid Tesoro Bazán Narro, disponiendo, en consecuencia, el archivo definitivo del caso.

Disposición De No procede Formalizar y Continuar con la Investigación Preparatoria - Ingreso N.º 10-2023. Foto: Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Lavado de Activos de Lima

Conclusión:

En síntesis, la publicación viral que circula en Facebook y que afirma que la Fiscalía comenzó en diciembre de 2025 una investigación preliminar contra la congresista Sigrid Bazán por presunto lavado de activos es engañosa. En realidad, dicha investigación inició en abril de 2023 y concluyó el 3 de octubre del mismo año, cuando la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso su archivo definitivo al no encontrar mérito para formalizar cargos.

