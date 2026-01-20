Gobierno de Jerí pide al Congreso aprobar ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao. Foto: JairoCajina/ composición LR | Foto: JairoCajina/ composición LR

El Gobierno del presidente José Jerí solicitó al Congreso de la República autorizar el ingreso del buque hospital chino 'Arca de la Ruta de la Seda 867' y su helicóptero Z-8J al puerto del Callao. La solicitud se encuentra actualmente en revisión por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, previo a su eventual aprobación en el Pleno del Parlamento.

“El Ministro de Defensa procede a dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de expedida la citada resolución suprema. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación", se lee en el documento.

Según lo que se menciona en la propuesta, el buque hospital chino permanecerá en el puerto del Callao del 16 al 22 de febrero de 2026, con ingreso autorizado desde el 14 y salida hasta el 24 de febrero. La embarcación cuenta con 378 tripulantes, y a bordo se encuentra un helicóptero Z-8J con dos tripulantes que apoyará las operaciones.

El objetivo principal de la visita es brindar servicios médicos humanitarios, realizar actividades académicas y promover eventos de puertas abiertas para la población, según el Gobierno de Jerí. No se instalarán bases militares, y la autorización se otorga bajo la condición de que no se afecte la soberanía ni la integridad territorial.

El Ministerio de Defensa precisó que la operación no demandará gastos adicionales al Tesoro Público, ya que los costos mínimos de operación se encuentran contemplados en el presupuesto institucional de la Marina de Guerra del Perú. Además, se busca que la visita permita elevar el nivel de alistamiento, entrenamiento y capacidad de operación de las Fuerzas Armadas peruanas y conocer técnicas actualmente aplicadas en operaciones de este tipo.

En términos de seguridad y logística, el buque está equipado con 10 fusiles automáticos, radar de navegación, seis botes salvavidas y su helicóptero cuenta con sistemas de comunicaciones avanzados. La propuesta legal establece que el Congreso debe aprobar la resolución para autorizar el ingreso de este buque y aeronave al territorio nacional.