Política

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

Reforma clave. La FAP puede recurrir a la modalidad de compra bajo Secreto Militar para contratar directamente al fabricante, pero debe ajustarse a los US$3.500 millones aprobados por el Ejecutivo, lo que dejaría fuera a dos postores.

En el bolo. EEUU ha decidido vender al Perú 12 cazas F-16 Block 70, por un monto que representa casi el 50% del presupuesto para 24 unidades. Foto: difusión
En el bolo. EEUU ha decidido vender al Perú 12 cazas F-16 Block 70, por un monto que representa casi el 50% del presupuesto para 24 unidades. Foto: difusión

A punto de arrancar la fase de negociaciones entre las empresas fabricantes de aviones de combate Dassault, Lockheed Martin y SAAB, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) actualizó sustantivamente las reglas para la contratación con compañías del exterior.

Por ejemplo, la ACFFAA ha habilitado la posibilidad de que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) declare como Secreto Militar el proceso de adquisición, que es “una modalidad de contratación no competitiva”. Es decir, el objeto de la compra solo lo ofrece un postor y no es necesaria una competencia.

Sin embargo, para la declaración del Secreto Militar es necesario cumplir con algunos requisitos, como “contar con la opinión favorable de la Contraloría General de la República conforme lo dispone la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento”.

Los tres modelos que cumplen con los requerimientos técnicos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), son el francés Rafale F4, el estadounidense F-16 Block 70 y el sueco Gripen. A la ACFFAA le corresponde identificar al proveedor que satisface las políticas de adquisición y suscribir el contrato.

Con dicha finalidad, el pasado 8 de enero la ACFFAA recibió la validación del Ministerio de Defensa de una significativa serie de cambios al Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 9, originalmente aprobado el 13 de marzo de 2025.

Fuerzas Armadas del Perú | FFAA | Fuerza Aérea del Perú | FAP

El gripen. La propuesta de la sueca SAAB encaja con el monto aprobado por el Poder Ejecutivo. Foro: difusión

La República hizo un análisis comparativo entre el manual de marzo de 2025 y el que acaba de aparecer el 8 de enero de este año, y concluye que el objetivo es franquear una contratación directa.

“El carácter de Secreto Militar se desarrolla cuando el objeto de contratación es un sistema de armas y los potenciales proveedores son los fabricantes o agencias gubernamentales representando a fabricantes del país de origen del objeto de contratación (las aeronaves de combate)”, se precisa en el manual.

En el caso de la FAP, para efectuarse la compra mediante la modalidad de Secreto Militar, la propuesta del proveedor extranjero debe encajar con el estudio técnico del instituto armado. Los estudios y evaluaciones del Comité de Estudio Técnico Operacional (CETO), señalan que el Gripen, el F-16 Block 70 y el Rafale F4 son adecuados para los fines de la seguridad nacional. Básicamente la diferencia radica en los montos. Hasta el momento, SAAB ha ofrecido 24 cazas Gripen por los US$3.500 presupuestados por el Ejecutivo. Lockheed Martin y Dassault cotizan precios superiores que sobrepasan los fondos disponibles.

Conforme a los nuevos criterios introducidos en el actualizado Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, Versión 9, una vez que se declare la adquisición bajo la modalidad de Secreto Militar, no es admisible hacer cambios de las características de los bienes, en este caso, de las aeronaves de guerra. Es una suerte de candado para evitar imponer propuestas no evaluadas por el CETO de la FAP.

“Está prohibido realizar modificaciones o ajustes a las características técnicas o capacidades operacionales del objeto de compra que sirvieron para determinar el cumplimiento o incumplimiento de propuestas en la fase de formulación del documento equivalente”, indica el manual.

“Toda interacción orientada a la definición del precio busca el máximo de eficiencia en los recursos presupuestales del Estado y deberá ser registrada en actas”, profundiza.

De aplicarse este criterio, las ofertas de Dassault y Lockheed Martin no serían tomadas en cuenta porque, como se ha indicado, al día de hoy, sobrepasan el presupuesto de S/3.500 millones.

Fuerzas Armadas del Perú | FFAA | Fuerza Aérea del Perú | FAP

El Rafale 4. Los franceses subieron de 12 a 18 ejemplares. Foto: difusión

Sobre este aspecto, el manual actualizado insiste en que debe respetarse rigurosamente el presupuesto.

“La cuantía no debe ser superior a la disponibilidad de fondos aprobada por el Estado para atender la inversión o la fase correspondiente”, reitera.

La eventual aparición de un postor a último momento, también se descarta en el reformado manual de la ACFFAA. En las últimas semanas han circulado versiones de que China y Corea del Sur están muy interesados en presentar sus propuestas de cazas. En aplicación del manual actualizado, no deberían ser tomados en cuenta.

“En las contrataciones de un sistema de armas que tengan la clasificación de secreto y sus potenciales postores sean los fabricantes del sistema (…), la Dirección de Estudios de Mercado (de la ACFFA) circunscribe la interacción con los proveedores considerados (…) en el estudio definitivo o estudio técnico operacional) que cumplan con las características técnicas y capacidades operacionales determinadas”, resalta el manual. Así son las reglas ahora.

Las ofertas de aeronaves que están en juego

  • Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos aprobó vender al Perú 12 cazas F-16 (10 modelo F-16C Block 70 y 2 modelo F-16D Block 70) por US$3.420 millones. Es decir, casi la totalidad del presupuesto disponible para 24 unidades, que es lo que necesita la FAP.
  • La francesa Dassault subió de 12 a 18 unidades su oferta de cazas Rafale F4, en un esfuerzo por satisfacer los requerimientos de la Fuerza Aérea del Perú. Pero el monto que solicita supera lo que está presupuestado.
  • El 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo aprobó el endeudamiento interno por US$2.000 millones (de los US$3.500), para el financiamiento de la compra de 24 aviones de combate.
