Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra espera que el JNE revierta su situación y le permita participar de las elecciones. Créditos: Kevinn García/URPI-LR

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, acudió a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para presentar la apelación contra las tres tachas que, hasta el momento, lo dejan fuera de las Elecciones 2026. Los recursos presentados fueron declarados fundados por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 porque Vizcarra consignó que tuvo una sentencia por peculado en su hoja de vida.

El hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra llegó hasta las instalaciones del JNE acompañado del abogado del partido, Alejandro Salas, y por simpatizantes de la organización política.

El recurso de apelación presentado por Vizcarra será evaluado por el Pleno del JNE este jueves 8 de enero a las 4 de la tarde. Luego, en un plazo de tres días, el ente electoral deberá emitir una decisión y comunicarla a través de la plataforma electoral de la institución.

En declaraciones a la prensa, el candidato presidencial afirmó que presentarán ante el JNE "hechos irrefutables" y exigió a la institución que los dejen competir. "Venimos a exigir justicia, no vamos a permitir un atropello más", expresó.

"Las elecciones, el partido se gana en la cancha; que nos dejen competir. En el Perú no existe la inhabilitación perpetua; ya basta de argumentos falsos, de tratar de bajarnos, de sacarnos de la carrera electoral; nosotros estamos firmes y estamos trayendo la documentación clara, precisa y contundente de que tenemos la razón. Confiamos en que el JNE se ponga los pantalones y dé un veredicto favorable a nosotros; déjenos postular", expresó Vizcarra en su entrada a la sede del JNE.