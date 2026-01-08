HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, busca revertir la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. Las tres tachas contra Vizcarra son porque consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado.

Mario Vizcarra espera que el JNE revierta su situación y le permita participar de las elecciones. Créditos: Kevinn García/URPI-LR
Mario Vizcarra espera que el JNE revierta su situación y le permita participar de las elecciones. Créditos: Kevinn García/URPI-LR

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, acudió a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para presentar la apelación contra las tres tachas que, hasta el momento, lo dejan fuera de las Elecciones 2026. Los recursos presentados fueron declarados fundados por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 porque Vizcarra consignó que tuvo una sentencia por peculado en su hoja de vida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra llegó hasta las instalaciones del JNE acompañado del abogado del partido, Alejandro Salas, y por simpatizantes de la organización política.

TE RECOMENDAMOS

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y mal llenado de actas les juega en contra

lr.pe

El recurso de apelación presentado por Vizcarra será evaluado por el Pleno del JNE este jueves 8 de enero a las 4 de la tarde. Luego, en un plazo de tres días, el ente electoral deberá emitir una decisión y comunicarla a través de la plataforma electoral de la institución.

En declaraciones a la prensa, el candidato presidencial afirmó que presentarán ante el JNE "hechos irrefutables" y exigió a la institución que los dejen competir. "Venimos a exigir justicia, no vamos a permitir un atropello más", expresó.

"Las elecciones, el partido se gana en la cancha; que nos dejen competir. En el Perú no existe la inhabilitación perpetua; ya basta de argumentos falsos, de tratar de bajarnos, de sacarnos de la carrera electoral; nosotros estamos firmes y estamos trayendo la documentación clara, precisa y contundente de que tenemos la razón. Confiamos en que el JNE se ponga los pantalones y dé un veredicto favorable a nosotros; déjenos postular", expresó Vizcarra en su entrada a la sede del JNE.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible apelación contra rechazo de tacha a fórmula de Renovación Popular

lr.pe
Notas relacionadas
Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

LEER MÁS
Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

LEER MÁS
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS
José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025