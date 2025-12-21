Cuestionado fiscal Luis Arce podría liderar el Ministerio Público

Arce Córdova, actual fiscal supremo titular a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia, es una de las opciones para asumir el liderazgo de la Fiscalía de la Nación. Foto: difusión

Arce Córdova, actual fiscal supremo titular a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia, es una de las opciones para asumir el liderazgo de la Fiscalía de la Nación. Foto: difusión

La primera Sala Constitucional y el Congreso crearon el escenario propicio para que Luis Arce Córdova, destituido en dos ocasiones por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sea uno de los candidatos para ocupar el puesto de fiscal de la Nación, elección adelantada para el 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló las dos destituciones que pesaban contra él, y ordenó la JNJ reponerlo como fiscal supremo en un plazo de cinco días.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

En paralelo, el Congreso alistaba la inhabilitación de la función pública por 10 años contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, acusándola de no acatar la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos, pese a que ella no firmó dicha resolución.

Con esto, Arce Córdova, actual fiscal supremo titular a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia, es una de las opciones para asumir el liderazgo de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, no llega libre de cuestionamientos.

Denuncias sobre irregularidades

Arce ha sido objeto de dos destituciones por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una en 2021 por sus vínculos con “Los Cuello Blancos del Puerto” y otra en 2022 por apartarse del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ambas fueron anuladas por el Poder Judicial.

La primera destitución aconteció en el 2021 por presuntos vínculos con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La decisión de la Junta fue unánime. Se determinó que Arce permitió que el prófugo juez supremo César Hinostroza interfiriera en sus funciones como magistrado del JNE, durante las elecciones municipales y regionales del 2018.

Un año después, el 2022, el Pleno de la JNJ resolvió por unanimidad destituirlo como representante titular del Ministerio Público ante el Jurado

Nacional de Elecciones ( JNE), por haberse apartado del cargo durante la segunda vuelta presidencial, pese a que la ley prohíbe renunciar en medio de un proceso electoral.

Ambas destituciones fueron anuladas y, a la fecha, Arce no tiene ningún proceso conocido en curso. Aún así existe una serie investigativa de IDL-Reporteros desarrollada a lo largo del 2020 y 2021 que revelaron diversas presuntas irregularidades.

Una de ellas está relacionada a su etapa como docente de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), específicamente durante los años 2016 y 2017. Al revisar su registro migratorio, IDL identificó que en algunas ocasiones Arce no habría estado en el país cuando debía dictar clases. Sin embargo, Arce recibió siempre los pagos completos. Al consultar con la institución, esta indicó que Arce no mantenía un

vínculo bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Sumado a ello, en 1995, cuando Arce se desempeñaba como juez del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, fue investigado por la Ofi cina del Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial por supuestamente, a través de dos abogados intermediarios, haber ofrecido acelerar el trámite de un caso por presunta estafa que había sido presentada por el ciudadano Ángel Cossío Bolado, a cambio de 3 mil dólares.

El hecho fue denunciado ante la OCMA por la abogada Liliana Alva Guerrero. El presunto pago solicitado nunca se realizó, pero la investigación continuó y la referida institución consideró que Arce debía ser destituido.

El 29 de enero de 1998, el pleno del hoy defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió, por unanimidad, “desestimar la solicitud de destitución”. Finalmente, el 17 de noviembre de 1999, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Pedro Infantes, resolvió archivar el caso contra Arce Córdova “por haber operado de pleno derecho la prescripción de la investigación”. Es decir, el caso fue archivado porque venció el plazo.

Cruz Silva: vuelve como estrategia de corruptos

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), considera que el “retorno de Arce Córdoba responde a una estrategia que se viene ejecutando por parte de grupos de corrupción” y significa un “retroceso en la independencia del Ministerio Público”.

"La reincorporación de Arce se suma a pasos previos como la reincorporación de Tomás Gálvez y de Patricia Benavides, quienes a raíz de decisiones de instituciones cuestionadas como la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional han retornado a la Junta de Fiscales Supremos cuando habían sido debidamente destituidos”, declaró a La República.

Explicó que al asumir como fiscal de la Nación, Benavides deshizo parte importante del equipo especial de los Cuellos Blancos. Añadió que es de esperarse que suceda algo similar si asume Arce.