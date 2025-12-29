36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

Un total de 36 partidos presentaron sus planchas presidenciales para participar de las Elecciones 2026. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En esta nota de La República conoce cuál es el estado de cada plancha presidencial por agrupación política.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Elecciones 2026: planchas presidenciales por partido