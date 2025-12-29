36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales
El JNE evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
Un total de 36 partidos presentaron sus planchas presidenciales para participar de las Elecciones 2026. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
En esta nota de La República conoce cuál es el estado de cada plancha presidencial por agrupación política.
Elecciones 2026: planchas presidenciales por partido
|Partido político
|Estado
|1. Avanza País
|Inadmisible
|2. Fuerza Popular
|Inscrito
|3. APP
|Inscrito
|4. El Buen Gobierno
|Inscrito
|5. Renovación Popular
|Periodo de tacha
|6. Un camino diferente
|Inscrito
|7. Partido Demócrata Verde
|Admitido
|8.Partido Patriótico del Perú
|Inscrito
|9. Unidad Nacional
|Inadmisible*
|10. Ahora Nación
|Inscrito
|11. Podemos Perú
|Inscrito
|12. Libertad Popular
|Admitido
|13. Partido Sí Creo
|Inadmisible
|14. Juntos por el Perú
|Periodo de tacha
|15. Salvemos al Perú
|Admitido
|16. Alianza Electoral Venceremos
|Inadmisible
|17. Partido País Para Todos
|Inadmisible
|18. Perú Acción
|Inadmisible
|19. Partido Integridad Democrática
|Inadmisible
|20. Partido Cívico Obras
|Inadmisible
|21. Perú Moderno
|Periodo de tacha
|22. Partido Político Cooperación Popular
|Inadmisible
|23. Partido Democrático Federal
|Inadmisible
|24. APRA
|Admitido
|25. Frente de la Esperanza 2021
|Periodo de tacha
|26. Partido Demócrata Unido Perú
|Periodo de tacha
|27. Fuerza y Libertad
|Admitido
|28. Somos Perú
|Periodo de tacha
|29. Perú Primero
|Periodo de tacha
|30. Perú Libre
|Inadmisible*
|31. Progresemos
|Periodo de tacha
|32. Partido Morado
|Periodo de tacha
|33. PRIN
|Admitido
|34. Fe en el Perú
|Periodo de tacha
|35. Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)
|Inadmisible