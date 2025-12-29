HOYSuscripcion LR Focus

36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

El JNE evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. 

36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales
36 partidos buscan su total inscripción para las Elecciones 2026: este es el estado de las planchas presidenciales

Un total de 36 partidos presentaron sus planchas presidenciales para participar de las Elecciones 2026. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa las fórmulas presentadas y definirá qué partidos y candidatos quedarán oficialmente habilitados para competir por la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.

En esta nota de La República conoce cuál es el estado de cada plancha presidencial por agrupación política.

Elecciones 2026: planchas presidenciales por partido

Partido políticoEstado
1. Avanza PaísInadmisible
2. Fuerza PopularInscrito
3. APPInscrito
4. El Buen GobiernoInscrito
5. Renovación PopularPeriodo de tacha
6. Un camino diferenteInscrito
7. Partido Demócrata VerdeAdmitido
8.Partido Patriótico del PerúInscrito
9. Unidad NacionalInadmisible*
10. Ahora NaciónInscrito
11. Podemos Perú Inscrito
12. Libertad PopularAdmitido
13. Partido Sí CreoInadmisible
14. Juntos por el PerúPeriodo de tacha
15. Salvemos al PerúAdmitido
16. Alianza Electoral VenceremosInadmisible
17. Partido País Para TodosInadmisible
18. Perú AcciónInadmisible
19. Partido Integridad Democrática Inadmisible
20. Partido Cívico ObrasInadmisible
21. Perú ModernoPeriodo de tacha
22. Partido Político Cooperación PopularInadmisible
23. Partido Democrático FederalInadmisible
24. APRAAdmitido
25. Frente de la Esperanza 2021Periodo de tacha
26. Partido Demócrata Unido PerúPeriodo de tacha
27. Fuerza y LibertadAdmitido
28. Somos PerúPeriodo de tacha
29. Perú PrimeroPeriodo de tacha
30. Perú LibreInadmisible*
31. ProgresemosPeriodo de tacha
32. Partido MoradoPeriodo de tacha
33. PRINAdmitido
34. Fe en el PerúPeriodo de tacha
35. Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)Inadmisible
