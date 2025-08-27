Libertad Popular se presenta como opción de centro en elecciones 2026: partido de Rafael Belaúnde apuesta por infraestructura

Libertad Popular es uno de los partidos que debuta en las Elecciones Nacionales 2026. Con su logo de un cóndor, la agrupación fundada por Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, ha resaltado en declaraciones públicas su rechazo hacia los extremos de izquierda y derecha. También captó la atención de los medios cuando afilió al nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en 2023. Pese a que es un partido nuevo, el 2% de encuestados por Ipsos en agosto marcó que elegiría a Belaúnde como presidente.

“Tuvimos claro que era imposible imprimir un cambio en el Perú a través de los partidos existentes, porque todos están manchados por la corrupción, por la indolencia, por la repartija inmunda del poder. Había que construir una nueva alternativa”, declara Belaúnde Llosa, en entrevista con La República, acerca de las motivaciones para fundar el partido, que fue registrado como agrupación en diciembre del 2021. Conversamos con él para que nos comente acerca de sus propuestas rumbo a los comicios.

Libertad Popular: el nombre y el logo

Belaúnde explica que el nombre del partido, Libertad Popular, surge de una asociación civil que él formó hace 22 años, con el fin de brindar capacitaciones de liderazgo a dirigentes de asentamientos humanos. Cuando quisieron elegir un nombre para la agrupación, decidieron que así también debía llamarse.

“El cóndor resume la idea de libertad, de identidad nacional, de orgullo nacional, de nuestro legado como peruanos. El fondo amarillo simboliza que extiende sus alas frente al sol”, explica el político acerca del logo.

¿Libertad Popular es de izquierda o derecha?

Libertad Popular fue inscrito el 31 de diciembre del 2023 como un partido político democrático, “que se sustenta en las ideas de la libertad, Estado de derecho, solidaridad y el respeto a los derechos humanos”. La ideología que defiende es una economía social de mercado “que garantice la propiedad privada, gobernabilidad y el respeto del Estado de derecho”. “Si tuviera que dar una coordenada, diría que somos de 'centro decente'”, precisa Belaúnde.

Para el líder del partido, la libertad es un elemento esencial tanto en el plano político como económico. “Creo en la libertad económica, en la iniciativa individual, en el emprendimiento, en la economía de mercado. Pero, lógicamente, cualquier persona que haya viajado por el Perú, como felizmente es mi caso, se da cuenta de que hay un amplio margen y muy necesaria acción del Estado para que esa economía pueda funcionar”, comenta.

Cuadros políticos de Libertad Popular

Belaúnde Llosa es economista, empresario, consultor y político, con experiencia en cargos en la administración pública. Fue ministro de Energía y Minas en 2020; en 2022, fundó el partido Libertad Popular, con el que es precandidato presidencial para las próximas elecciones nacionales. Menciona a Pedro Cateriano, Diana Álvarez Calderón Gallo y Gustavo Cesti Cardó como tres de los principales cuadros políticos del partido. ¿Quiénes son?

Pedro Cateriano es uno de los fundadores y secretario de Política, Doctrina y Plan de Gobierno del partido. Es abogado y ha ejercido como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima. Su carrera política comenzó en el Movimiento Libertario liderado por Mario Vargas Llosa y ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. También es autor de varios libros relacionados con la política y la democracia en el Perú.

Diana Álvarez Calderón, abogada y política, fue ministra de Cultura entre 2013 y 2016. Durante su gestión, impulsó la remodelación y creación de museos en el país, como el Museo de sitio de Pachacamac y el Museo de sitio Julio C. Tello en Paracas. También ha trabajado en el Ministerio de Justicia, en la Defensoría del Pueblo y en asesorías para la Municipalidad de Miraflores.

Gustavo Cesti, actual secretario nacional de organización del partido Libertad Popular, es empresario, consultor y analista político. Ha participado activamente en temas de reforma política y lucha contra la corrupción. Ha promovido iniciativas como la eliminación completa de la inmunidad parlamentaria y la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para fortalecer la democracia en Perú.

Propuesta insignia: nueva infraestructura pública

Belaúnde señala que la propuesta insignia del partido es una renovación profunda de la infraestructura en el país, desde puentes, pistas y la mejora de colegios e instalaciones de salud. “Para que Perú sea más productivo, para que los peruanos podamos aprovechar nuestro potencial, tenemos que tener más y mejor infraestructura”, explica.

“El déficit de infraestructura en el Perú es monumental, son por lo menos 150.000 millones de dólares. Cerrar esa brecha requiere inversión privada y la inversión no va a llegar si Perú sigue en caos de corrupción política y estos niveles de inseguridad ciudadana”, agrega.

La promoción de la inversión privada está entre las principales propuestas del partido. También tiene como eje seguir una política integradora y avanzar en acuerdos comerciales para integrar productos peruanos. “Considero tres cosas centrales: desarrollar con velocidad la nueva carretera central, un tren longitudinal que una Ica con Huacho y destrabar los proyectos de las irrigaciones”, señala Belaúnde.

“El boom agro exportador no puede parar y para eso tenemos que sacar adelante proyectos que están paralizados hoy, como el Chira-Piura, el Alto-Piura, el Chavimochic tres, Chinecas, esos serían otros proyectos emblemáticos que sí se podrían destrabar y ejecutar en un plazo de cinco años”, añade.

¿Qué propone Libertad Popular en seguridad?

El precandidato de Libertad Popular propone enfrentar la crisis penitenciaria con la construcción de un penal de alta seguridad en la cordillera de La Viuda, lo que replicaría el modelo de la prisión federal Florence en Estados Unidos para aliviar el colapso del sistema carcelario. Además, plantea una estrategia revolucionaria contra la extorsión y sicariato que incluya la modernización de programas de interceptación telefónica, la formación de un equipo multidisciplinario que incluya la coordinación directa entre jueces, fiscales y policías para actuar rápido y eficazmente.

En materia legal, Belaúnde proyecta derogar leyes que facilitan la impunidad y obstaculizan las investigaciones. “Hay leyes que dificultan los allanamientos de las casas, que dan un amplio margen de aviso y protección a los delincuentes si un fiscal o policía quiere allanar su vivienda, eso hay que abolirlo”, subraya. También propone acabar con el financiamiento público de partidos políticos.

Propuestas en salud y educación

En salud, Belaúnde destaca la mejora de infraestructura en primera línea. “La gran inversión tiene que estar allí porque allí es donde se pueden detectar y detener las enfermedades cuando están en su etapa primaria. Eso es más eficiente y seguro para los propios pacientes. La mitad de las postas médicas en el Perú no tienen médico. El 80% atiende menos de 12 horas al día. Eso hay que corregirlo también”, expresa.

También se propone impulsar la creación de un instituto de enfermedades tropicales en Satipo para una mejor atención de la población amazónica, además de la construcción de hospitales de alta complejidad por macrorregión.

En Educación, Belaunde plantea una reforma profunda que abarca tanto la infraestructura física, donde la mitad de los colegios no tienen agua ni desagüe; como la digital, con acceso a internet mediante programas como Starlink y tecnologías asociadas. Por otro lado, resalta la importancia de un sistema de enseñanza basado en el mérito para los maestros, con esquema remunerativo progresivo vinculado al desempeño, que permita reconocer que la calidad educativa depende en gran medida del docente que forma a los alumnos.

¿Qué puede garantizar que un candidato de Libertad Popular no termine en prisión?

Al menos cinco expresidentes del Perú han culminado sus gobiernos con investigaciones por corrupción. Libertad Popular es un partido sin historial, aunque el abuelo de Rafael Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, fue mandatario entre 1980 y 1985.

“Mi abuelo, el arquitecto Belaúnde, me legó un apellido sin mancha, un apellido asociado a la honestidad y la laboriosidad. Esa es la gran fortuna que he heredado de mi familia y muerto antes que corrupto”, responde Belaúnde Llosa acerca de qué podría garantizar que no se vea involucrado en casos de corrupción si llegara a la presidencia.