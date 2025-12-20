HOYSuscripcion LR Focus

Reinfo en manos de Jerí: Congreso envió autógrafa de ley que extiende su vigencia hasta fines del 2026

El Poder Ejecutivo tendrá 15 días hábiles para promulgar la ley que amplía el Reinfo hasta el 2026. Desde la Confemin demandan al presidente Jerí que agilice el trámite.

El presidente José Jerí se ha mostrado a favor de una ampliación del Reinfo hasta 2026. Desde la Confemin esperan la promulgación de la norma. Foto: composición LR/Presidencia/Archivo LR
El presidente José Jerí se ha mostrado a favor de una ampliación del Reinfo hasta 2026. Desde la Confemin esperan la promulgación de la norma. Foto: composición LR/Presidencia/Archivo LR

La quinta ampliación del Reinfo está a un paso de ser realidad. Este viernes 19 de diciembre, el Congreso de la República remitió al despacho del presidente José Jerí la autógrafa de ley que extiende la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigencia la nueva Ley Mape.

De acuerdo con el documento, el Poder Ejecutivo tendrá hasta el 15 de enero para decidir si la observa o la promulga en el diario oficial El Peruano. No obstante, las recientes declaraciones del presidente Jerí y del Premier Ernesto Álvarez apuntan a una conformidad con la norma, siempre y cuando cumpla con los planteamientos que hizo el gobierno.

"Es un hecho en la medida que la autógrafa que nos alcancen tengan las propuestas que se han votado y que, técnicamente, deben recoger el planteamiento del Ejecutivo. El resultado era inevitable porque ya sabíamos que tenían los votos necesarios en la Comisión Permanente.", indicó el titular de la PCM a los medios de comunicación.

Reinfo: piden priorizar promulgación

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) informó que sus dirigentes hicieron entrega de la autógrafa de ley que amplía el Reinfo al presidente José Jerí. En ese sentido, le pidieron celeridad en la promulgación de este dispositivo legal.

"Oficialmente, la ley ya se encuentra en el despacho del presidente. Él nos ha recibido amablemente y nos ha dicho que realizará la inmediata promulgación de esta norma que amplía el proceso de formalización, como ha sido la solicitud de todos los dirigentes mineros. Hasta que dure este trámite, los mineros artesanales seguiremos en pie de lucha", señaló Magno Palomino, coordinador del gremio.

Como se recuerda, desde el 17 de diciembre, los integrantes de la Confemin retornaron a Lima para exigir al Congreso que el proceso de formalización minera sea prorrogado. Una vez que lograron este objetivo, aunque con varios de sus planteamientos fuera de la versión final del texto, se mostraron parcialmente satisfechos e indicaron que no se retirarán a su lugar de origen hasta que la norma sea oficializada.

Ampliación del Reinfo evidencia incapacidad estatal

Apenas se conoció el resultado de la votación de la Comisión Permanente, desde CooperAcción resaltaron que la ampliación del Reinfo hasta fines del 2026 no es una decisión técnica, sino la demostración definitiva de la incapacidad del Estado para diseñar una política de formalización minera real.

"Al extender una vez más un sistema que nació como transitorio, el Congreso y el Ejecutivo no solo prolongan un trámite administrativo, sino que validan un sistema de impunidad que permite a la minería de pequeña escala operar en un vacío legal donde la fiscalización ambiental es casi inexistente", refirieron.

Para la organización de sociedad civil, esta nueva prórroga del proceso de formalización minera no será la última, probablemente, ya que los grupos de interés no asumen su responsabilidad de debatir en serio una salida a un problema que ha ido escalando con el paso del tiempo y que se ha salido de control.

