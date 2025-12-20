LO FALSO:

El presidente José Jerí convocó a especialistas venezolanos para la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana.

LO VERDADERO:

El mandatario sí anunció la implementación de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana a partir de enero de 2026, en el que participarán especialistas y organismos internacionales. Sin embargo, en ningún momento mencionó la participación de expertos venezolanos durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

La imagen que acompaña la publicación viral fue manipulada: se editó el texto original y se aplicó un recorte para simular una nota de Exitosa, cuando en realidad el medio informaba sobre otra declaración del presidente.

En redes sociales circula la versión de que el presidente José Jerí Oré convocó a expertos venezolanos para diseñar el plan de seguridad ciudadana. Sin embargo, esta información es falsa, ya que no menciono la nacionalidad venezolana en todo su anuncio.

Publicación falsa compartida en redes sociales. Fuente: Facebook.

José Jerí anunció el nuevo plan de seguridad ciudadana

El presidente José Jerí Oré anunció, durante la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana —realizada el 1 de diciembre de 2025 en la provincia de Cañete, Lima—, la presentación de un plan nacional de seguridad ciudadana que se implementaría desde enero de 2026, con el objetivo de frenar la creciente ola de inseguridad, especialmente el avance del crimen organizado.

Durante el evento, el presidente anunció que el gobierno trabajará con organismos internacionales, especialistas y la colaboración con otros países como El Salvador para generar el nuevo plan de seguridad. Según el mandatario, este nuevo plan incorporará recomendaciones de documentos previos como el Plan Bratton y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018.

La presentación del plan de seguridad, realizada por el presidente José Jerí, fue transmitida en vivo a través de la página oficial del Ministerio del Interior del Perú en la red social Facebook. Durante la transmisión, que dura 8 minutos con 59 segundos, el mandatario sí menciona que especialistas participarán en la elaboración del plan de seguridad ciudadana, pero en ningún momento precisa que se trate específicamente de especialistas venezolanos.

De igual forma, la página web oficial de la Presidencia emitió una nota de prensa sobre estas declaraciones; sin embargo, en ningún momento se indicó que el plan sería elaborado por especialistas venezolanos.

Por último, la publicación falsa incorpora el logo de Exitosa con el objetivo de atribuir falsamente la autoría de la noticia a dicho medio. Sin embargo, tras realizar una búsqueda inversa, se identificó la fotografía original. En la imagen auténtica, la publicación real de Exitosa Noticias informa que José Jerí responsabilizó a los exgobernantes por la crisis de inseguridad ciudadana. En la versión manipulada, el texto fue editado digitalmente y se aplicó un recorte con zoom sobre el rostro de Jerí para alterar la composición visual.

Publicación falsa / Publicación original de Exitosa. Fuente: Facebook / Instagram - Exitosa Noticias

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta convocatoria de especialistas venezolanos por parte del presidente José Jerí Oré para diseñar el nuevo plan de seguridad ciudadana es falsa. Si bien el mandatario anunció la implementación de un plan nacional de seguridad desde enero de 2026, con apoyo de especialistas y organismos internacionales, en ningún momento mencionó la participación de expertos venezolanos durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco existe registro en la nota de prensa oficial ni en la transmisión en vivo del evento, difundida por el Ministerio del Interior, que indique que los especialistas serán de dicha nacionalidad. Además, la imagen que acompaña la publicación viral fue manipulada: se editó el texto original y se aplicó un recorte para simular una nota de Exitosa, cuando en realidad el medio informaba sobre otra declaración del presidente.

