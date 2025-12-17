HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 CONFERENCIA DE TRUMP EN VIVO: ¿Le declarará la guerra a Venezuela?

Política

Congresista Ana Zegarra de Somos Perú envía oficio a espaldas de su bancada a favor de beneficios tributarios

El vocero oficial, Héctor Valer, acusó a su colega Ana Zegarra de tramitar, sin consenso de Somos Perú, proyectos que afectarían el erario nacional. La bancada ya pidió la anulación del documento a la Mesa Directiva.

Héctor Valer es el nuevo vocero oficial de Somos Perú, en reemplazo de Ana Zegarra. Foto: composición LR
Héctor Valer es el nuevo vocero oficial de Somos Perú, en reemplazo de Ana Zegarra. Foto: composición LR

El congresista Héctor Valer denunció que su colega de la bancada Somos Perú, Ana Zegarra, remitió de forma unilateral un oficio a la Presidencia del Congreso para priorizar proyectos de ley que plantean la devolución de impuestos, una medida que Valer califica como una amenaza a la estabilidad fiscal del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el parlamentario, Zegarra Saboya solicitó al despacho de Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, priorizar iniciativas sobre la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Esta gestión se habría realizado omitiendo la firma del vocero oficial y de la opinión del resto de los miembros de la bancada de Somos Perú.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Ella tendrá que explicar por qué razón firmó ese oficio sin consultar con el vocero titular. Por esa razón hemos enviado un oficio dejando sin efecto el oficio que ella habría firmado", declaró Valer a este medio.

PUEDES VER: Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

lr.pe

Tensión y falta de respuesta

El legislador detalló que la situación se tornó más crítica ante la falta de comunicación de su colega en un inicio. Valer afirmó que se enteró de la existencia del documento a través de los asesores de su bancada y que, tras intentar contactarla sin éxito vía telefónica, la respuesta de Zegarra fue escueta.

Tras el reclamo formal, la congresista se limitó a responder vía mensaje: "Comprendido congresista, así lo haré".

Actualmente, la bancada ha procedido a anular el documento para evitar que los proyectos, que según Valer "atentan con el erario nacional", sigan su curso bajo el respaldo (ahora inexistente) de Somos Perú.

Si bien, Valer aseguró que el inconveniente se soluciona con la rectificación ya enviada a Fernando Rospigliosi, de volverse a repetir una actitud similar por parte de Ana Zegarra, sería tomado como "una rebeldía hacia la posición de la bancada y al partido", lo que tendría consecuencias graves.

Ana Zegarra ya no es vocera oficial de Somos Perú.

Ana Zegarra ya no es vocera oficial de Somos Perú.

Notas relacionadas
José Jerí intenta evadir sanción del JEE y niega proselitismo pese a sus elogios a Somos Perú durante entrevista en TV

José Jerí intenta evadir sanción del JEE y niega proselitismo pese a sus elogios a Somos Perú durante entrevista en TV

LEER MÁS
JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

LEER MÁS
José Jerí votó dos veces a favor de la ampliación del Reinfo

José Jerí votó dos veces a favor de la ampliación del Reinfo

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

LEER MÁS
ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

LEER MÁS
La región Ucayali es el “nuevo” Vraem del narcotráfico

La región Ucayali es el “nuevo” Vraem del narcotráfico

LEER MÁS
Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

LEER MÁS
Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025