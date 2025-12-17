Congresista Ana Zegarra de Somos Perú envía oficio a espaldas de su bancada a favor de beneficios tributarios

Héctor Valer es el nuevo vocero oficial de Somos Perú, en reemplazo de Ana Zegarra. Foto: composición LR

El congresista Héctor Valer denunció que su colega de la bancada Somos Perú, Ana Zegarra, remitió de forma unilateral un oficio a la Presidencia del Congreso para priorizar proyectos de ley que plantean la devolución de impuestos, una medida que Valer califica como una amenaza a la estabilidad fiscal del país.

Según el parlamentario, Zegarra Saboya solicitó al despacho de Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, priorizar iniciativas sobre la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Esta gestión se habría realizado omitiendo la firma del vocero oficial y de la opinión del resto de los miembros de la bancada de Somos Perú.

"Ella tendrá que explicar por qué razón firmó ese oficio sin consultar con el vocero titular. Por esa razón hemos enviado un oficio dejando sin efecto el oficio que ella habría firmado", declaró Valer a este medio.

Tensión y falta de respuesta

El legislador detalló que la situación se tornó más crítica ante la falta de comunicación de su colega en un inicio. Valer afirmó que se enteró de la existencia del documento a través de los asesores de su bancada y que, tras intentar contactarla sin éxito vía telefónica, la respuesta de Zegarra fue escueta.

Tras el reclamo formal, la congresista se limitó a responder vía mensaje: "Comprendido congresista, así lo haré".

Actualmente, la bancada ha procedido a anular el documento para evitar que los proyectos, que según Valer "atentan con el erario nacional", sigan su curso bajo el respaldo (ahora inexistente) de Somos Perú.

Si bien, Valer aseguró que el inconveniente se soluciona con la rectificación ya enviada a Fernando Rospigliosi, de volverse a repetir una actitud similar por parte de Ana Zegarra, sería tomado como "una rebeldía hacia la posición de la bancada y al partido", lo que tendría consecuencias graves.