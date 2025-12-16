HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy 16 de diciembre

Población de Ayacucho anuncia protestas contra José Jerí este jueves 17: "No eres bienvenido"

FREDEPA anunció protestas para este 17 de diciembre y rechazó la presencia de Jerí en la UNSCH, a quien acusa de representar al “Congreso golpista” y de encubrir a los responsables de la masacre de Ayacucho.

Ayacucho rechaza a José Jerí. Foto: composición LR
Ayacucho rechaza a José Jerí. Foto: composición LR

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) convocó a una movilización para este 17 de diciembre en rechazo a la visita del presidente José Jerí a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). La organización cuestiona que su presencia se dé en un contexto marcado por la falta de justicia por la masacre de Ayacucho y acusa a las autoridades universitarias de facilitar un acto político que, a su juicio, busca legitimar al actual poder político.

“¡José Jerí no es bienvenido en Ayacucho! (…) transmitimos nuestro profundo rechazo a la desnaturalización de lo que implica el respeto a la Autonomía Universitaria y el papel que deben tener las universidades en el desarrollo de la conciencia crítica del pueblo”, se lee en el pronunciamiento en el que remarcan que la UNSCH no debe prestarse a intereses políticos ajenos a la comunidad universitaria .

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters rectificarse tras archivarse su investigación: "El Perú rechaza la mentira"

Asimismo, la organización también criticó que el Consejo Universitario haya autorizado el ingreso de personal policial y militar para resguardar la visita de Jerí, decisión que fue adoptada, según denuncian, mientras la población recordaba a las víctimas de la represión ocurrida en diciembre de 2022. Para FREDEPA, este hecho agrava la tensión social y constituye una provocación al pueblo ayacuchano.

“Responsabilizamos de lo que pueda pasar en Ayacucho el día de mañana miércoles 17 de diciembre de 2025 al Consejo Universitario de la UNSCH”, advi8rtieron al señalar directamente a las autoridades universitarias por las consecuencias que pueda generar la visita del mandatario.

Además, FREDEPA llamó a la ciudadanía y a la comunidad universitaria a movilizarse y exigir sanción penal para quienes, según señalan, “ejecutaron, azuzaron y encubrieron” a los responsables de la masacre de Ayacucho y reafirmaron que la UNSCH es patrimonio de la lucha del pueblo y no un espacio para la legitimación de figuras políticas cuestionadas.

Pronunciamiento de Fredepa.

Pronunciamiento de Fredepa.

Martín Vizcarra: PJ admite recurso de apelación para anular condena de 14 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe

Críticas al rector y a las autoridades universitarias

En el pronunciamiento también apuntaron directamente contra el rector de la UNSCH, Emilio Ramírez, y el Consejo Universitario, a quienes acusa de priorizar acuerdos políticos antes que la defensa de la autonomía universitaria y la gestión de mayores recursos para la casa de estudios.

“Al rector Emilio Ramírez y al Consejo Universitario de la UNSCH les parece más ‘práctico’ arrodillarse a Jerí y Rospigliosi que buscar consensos para gestionar junto a la comunidad universitaria más presupuesto para la UNSCH”, señalan.

