Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
🔴 EN VIVO | Últimas noticias del Perú y el mundo hoy 16 de diciembre

Martín Vizcarra: PJ admite recurso de apelación para anular condena de 14 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará el recurso presentado por la defensa del expresidente, que busca anular la sentencia que lo condenó a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

PJ admite apelación de Martín Vizcarra contra condena de 14 años. Foto: composición LR
PJ admite apelación de Martín Vizcarra contra condena de 14 años. Foto: composición LR

El Poder Judicial admitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Martín Alberto Vizcarra Cornejo contra la sentencia que lo condenó a 14 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que resolvió conceder la apelación y elevar el expediente a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que revisará tanto la condena penal como las penas accesorias impuestas al exmandatario, quien se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, contra la sentencia contenida en la resolución N. 34 de fecha 26 de noviembre de 2025, en el extremo que se le condena como autor del delito contra la Administración Pública – Cohecho Pasivo Propio – hecho 1 y hecho 2, en agravio del Estado; se le impone catorce años de pena privativa de libertad con carácter efectiva y ejecución inmediata, así como de la imposición de pago de reparación civil, pena de inhabilitación y pago de días multa", se lee en la resolución.

PJ admite recurso de apelación de Martín Vizcarra.

PJ admite recurso de apelación de Martín Vizcarra.

PUEDES VER: Agricultores del Valle de Tambo bloquean Panamericana Sur en primer día de paro contra Tía María

lr.pe

Martín Vizcarra: ¿Cuáles son los argumentos del expresidente en su apelación?

En su recurso de apelación, el expresidente pide que la sentencia en su contra sea declarada nula o, en su defecto, sea revocada y que se disponga su absolución, junto con su inmediata excarcelación. Según el escrito, la condena se sostiene en una evaluación equivocada de los medios probatorios y en una indebida interpretación del tipo penal cohecho pasivo propio.

"Que, se declare la nulidad de la citada resolución; o, como pretensión subordinada se revoque y, reformándola, se absuelva al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo de la acusación fiscal promovida en su contra; en ambos supuestos ordenando su excarcelación inmediata", sostiene su defensa.

larepublica.pe

Uno de los argumentos principales que no se explicó de manera suficiente ni objetiva la existencia de un acuerdo ilegal entre el exmandatario y las empresas vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

PUEDES VER: “Que venga a Ayacucho y nos diga terroristas en la cara”: víctimas responden a Rospigliosi

lr.pe

La defensa de Vizcarra sostiene que las decisiones adoptadas cuando era gobernador regional se hicieron dentro de las funciones administrativas y que no pueden ser interpretadas, por sí solas, como si fueran actos de corrupción.

Además, pone en duda la credibilidad de lo declarado por los colaboradores eficaces y señala que sus versiones no fueron debidamente corroboradas con pruebas independientes.

Otro de los ejes del recurso apunta a que la sentencia no estaría debidamente sustentada. La defensa sostiene que el tribunal no explica con claridad por qué los hechos encajan en el delito de cohecho ni de qué manera se prueba que Vizcarra haya recibido un beneficio indebido.

PUEDES VER: Policía tardó 6 días en ejecutar orden de detención contra gobernador Ciro Castillo

lr.pe

Es importante recalcar que la apelación presentada por la defensa del expresidente Vizcarra alcanza también a la pena de inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos, el pago de 730 días multa y la reparación civil fijada en 2 millones 336 mil soles, monto que debe ser asumido junto con las empresas Incot Contratistas Generales S.A.C., Obras e Ingeniería S.A. (Obrainsa) y Astaldi S.P.A.

Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

