La Suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Noveno Juzgado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima inaplicar la resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender los procesos de amparo que entabló contra la Junta Nacional de Justicia. Esto por considerar que la decisión del TC viola los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los argumentos del petitorio, sostiene que ante casos de incompatibilidad entre las decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, "los jueces preferirán la decisión que más favorezca a la personas y sus derechos humanos". Por ello considera que la mencionada resolución vulnera las garantías fundamentales de su proceso.

"Por estas consideraciones, habiéndose acreditado la vulneración a los principios de tutela judicial efectiva y garantías judiciales, resulta imperativo que su Judicatura inaplique a mi caso concreto tal sentido interpretativo del artículo 110° del NCPConst que adopta la decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional en el aludido fundamento 49° del ATC Cautelar, disponiendo que tanto el proceso principal como este incidente cautelar continúen su trámite", se lee en el documento.