Instituciones tomadas: la impunidad que permite el TC y la Defensoría | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Delia Espinoza pide a juez no aplicar resolución del TC que ordenó suspender su demanda contra la JNJ

Defesa de Delia Espinoza considera que resolución del Tribunal Constitucional viola los artítuclos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y vulnera las garantías fundamentales de su proceso.

Delia Espinoza pide a Juzgado no aplicar resolución del TC.

La Suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Noveno Juzgado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima inaplicar la resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender los procesos de amparo que entabló contra la Junta Nacional de Justicia. Esto por considerar que la decisión del TC viola los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los argumentos del petitorio, sostiene que ante casos de incompatibilidad entre las decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, "los jueces preferirán la decisión que más favorezca a la personas y sus derechos humanos". Por ello considera que la mencionada resolución vulnera las garantías fundamentales de su proceso.

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Por estas consideraciones, habiéndose acreditado la vulneración a los principios de tutela judicial efectiva y garantías judiciales, resulta imperativo que su Judicatura inaplique a mi caso concreto tal sentido interpretativo del artículo 110° del NCPConst que adopta la decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional en el aludido fundamento 49° del ATC Cautelar, disponiendo que tanto el proceso principal como este incidente cautelar continúen su trámite", se lee en el documento.

