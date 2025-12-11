Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

Los agricultores de Cocachacra, La Punta y otros distritos del Valle de Tambo, en Arequipa, exigen al presidente José Jerí que ordene detener las operaciones de la empresa minera Southern, la cual habría iniciado sus labores sin licencia social y, además, cuenta con estudios de impacto ambiental caducados y otras irregularidades.

En esa línea, los trabajadores rurales afirmaron que, desde hace más de 15 años, han estado buscando diálogo con las autoridades y representantes de la minera; sin embargo, sus voces no han sido escuchadas.

“El pueblo en Arequipa es honesto, trabajador y no tiene tiempo para protestar; estamos dedicados a la agricultura, cultivamos arroz y otros productos. Sin embargo, la minera nos estigmatiza y nos llama ‘antimineros’ cuando en realidad preferimos que nos reconozcan como agricultores. Hacemos un llamado reiterado al presidente Jerí, al consejo de ministros y al ministro de Energía y Minas para que nos escuchen. Siempre hemos sido honestos y queremos dialogar”, dijo Miguel Meza, vocero y agricultor de Cocachacra.

Anuncian paro para los días 16 y 17 de diciembre

Tras el abandono de las autoridades, los agricultores y la población del Valle de Tambo han convocado a un paro preventivo de 48 horas para los días 16 y 17 de diciembre en Cocachacra, Punta de Bombón, Mollendo, El Fiscal y otros distritos de Islay. La medida será pacifica; algunos cerrarán sus negocios y otros detendrán el transporte como forma de protesta.

Asimismo, los pobladores denunciaron que no reciben apoyo por parte del gobierno regional de Arequipa y piden al gobernador Rohel Sánchez que invite al mandatario de la República, José Jerí para convocar una mesa de diálogo y atender sus demandas.

Continuarán defendiendo su territorio

De otro lado, reafirmaron que cuentan con apoyo legal para continuar enfrentándose a la minera Southern, desde hace más de 15 años, con un rotundo “No” a las operaciones de Tía María y La Tapada. También expresaron su preocupación por el ecosistema de “Las Lomas Cachendo” en Islay, un área frágil que, según voceros, sería dañada irreversiblemente por las actividades mineras, afectando higueros, olivos y más de 18 especies de aves, como colibríes y lechuzas.

Cabe recordar que, desde hace más de 15 años, los agricultores del Valle de Tambo han manifestado su rechazo a la minería de Southern. En 2011, las protestas se intensificaron debido a la negativa de las autoridades a escuchar sus demandas y a facilitar un diálogo efectivo. La represión de estas protestas dejó un saldo de muertos, heridos y detenidos, en su mayoría agricultores. Algunos líderes y manifestantes han sido encarcelados, y otros aún enfrentan procesos judiciales.

“Hasta ahora, hemos solicitado las cuentas de las cartas de exhortación. Hay ocho muertos cuyos familiares exigen justicia, 34 procesados y 14 investigaciones policiales y de seguridad del Estado. Un agricultor vive con una bala en el cuerpo producto de la represión; si esa bala fuera extraída, quedaría paralítico. ¿Qué pruebas usan para procesarnos? Solo actas y declaraciones. Incluso, a esta conferencia le podrían hacer un acta”, denunció Miguel Meza, un poblador y agricultor de la zona afectada.