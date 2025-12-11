HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

Trabajadores rurales anuncian paros pacíficos para defender el agro de la minería.

Pobladores anunciaron paro para los días 16 y 17 de diciembre. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
Pobladores anunciaron paro para los días 16 y 17 de diciembre. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Los agricultores de Cocachacra, La Punta y otros distritos del Valle de Tambo, en Arequipa, exigen al presidente José Jerí que ordene detener las operaciones de la empresa minera Southern, la cual habría iniciado sus labores sin licencia social y, además, cuenta con estudios de impacto ambiental caducados y otras irregularidades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, los trabajadores rurales afirmaron que, desde hace más de 15 años, han estado buscando diálogo con las autoridades y representantes de la minera; sin embargo, sus voces no han sido escuchadas.

TE RECOMENDAMOS

EL TC DEL PACTO Y LAS ÚLTIMAS DE JOSÉ JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El pueblo en Arequipa es honesto, trabajador y no tiene tiempo para protestar; estamos dedicados a la agricultura, cultivamos arroz y otros productos. Sin embargo, la minera nos estigmatiza y nos llama ‘antimineros’ cuando en realidad preferimos que nos reconozcan como agricultores. Hacemos un llamado reiterado al presidente Jerí, al consejo de ministros y al ministro de Energía y Minas para que nos escuchen. Siempre hemos sido honestos y queremos dialogar”, dijo Miguel Meza, vocero y agricultor de Cocachacra.

PUEDES VER: Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

lr.pe

Anuncian paro para los días 16 y 17 de diciembre

Tras el abandono de las autoridades, los agricultores y la población del Valle de Tambo han convocado a un paro preventivo de 48 horas para los días 16 y 17 de diciembre en Cocachacra, Punta de Bombón, Mollendo, El Fiscal y otros distritos de Islay. La medida será pacifica; algunos cerrarán sus negocios y otros detendrán el transporte como forma de protesta.

Asimismo, los pobladores denunciaron que no reciben apoyo por parte del gobierno regional de Arequipa y piden al gobernador Rohel Sánchez que invite al mandatario de la República, José Jerí para convocar una mesa de diálogo y atender sus demandas.

PUEDES VER: Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

lr.pe

Continuarán defendiendo su territorio

De otro lado, reafirmaron que cuentan con apoyo legal para continuar enfrentándose a la minera Southern, desde hace más de 15 años, con un rotundo “No” a las operaciones de Tía María y La Tapada. También expresaron su preocupación por el ecosistema de “Las Lomas Cachendo” en Islay, un área frágil que, según voceros, sería dañada irreversiblemente por las actividades mineras, afectando higueros, olivos y más de 18 especies de aves, como colibríes y lechuzas.

Cabe recordar que, desde hace más de 15 años, los agricultores del Valle de Tambo han manifestado su rechazo a la minería de Southern. En 2011, las protestas se intensificaron debido a la negativa de las autoridades a escuchar sus demandas y a facilitar un diálogo efectivo. La represión de estas protestas dejó un saldo de muertos, heridos y detenidos, en su mayoría agricultores. Algunos líderes y manifestantes han sido encarcelados, y otros aún enfrentan procesos judiciales.

“Hasta ahora, hemos solicitado las cuentas de las cartas de exhortación. Hay ocho muertos cuyos familiares exigen justicia, 34 procesados y 14 investigaciones policiales y de seguridad del Estado. Un agricultor vive con una bala en el cuerpo producto de la represión; si esa bala fuera extraída, quedaría paralítico. ¿Qué pruebas usan para procesarnos? Solo actas y declaraciones. Incluso, a esta conferencia le podrían hacer un acta”, denunció Miguel Meza, un poblador y agricultor de la zona afectada.

Notas relacionadas
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

LEER MÁS
Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

LEER MÁS
Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

LEER MÁS
Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable

Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable

LEER MÁS
Fiscalía formaliza acusación contra PPK por caso IIRSA Norte: piden más de 8 años de prisión

Fiscalía formaliza acusación contra PPK por caso IIRSA Norte: piden más de 8 años de prisión

LEER MÁS
Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

LEER MÁS
Gremios periodísticos rechazan captura del Congreso en espacios de TV Perú para transmitir el Pleno en campaña electoral

Gremios periodísticos rechazan captura del Congreso en espacios de TV Perú para transmitir el Pleno en campaña electoral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025