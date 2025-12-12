HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde archivó las investigaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y el periodista Gustavo Gorriti a raíz de las declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides.

El fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde, archivó de manera definitiva la investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Foto: composición LR
El fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde, archivó de manera definitiva la investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Foto: composición LR

El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde decidió cerrar de manera definitiva la investigación iniciada contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos Rafael Vela y José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, tras las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides que dieron origen al caso.

"Archívese definitivamente la presente investigación, debiéndose notificar, sin perjuicio de la utilización de los mecanismos tecnológicos/digitales, a la parte interesada conforme a ley, a fin que pueda hacer valer su derecho conforme lo prevé el art. 334 del Código Procesal Penal", se lee en el documento.

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Tomás Gálvez reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ

Tomás Gálvez reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Papa León XIV designa nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Papa León XIV designa nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

