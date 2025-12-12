Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

El fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde, archivó de manera definitiva la investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Foto: composición LR

El fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde, archivó de manera definitiva la investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Foto: composición LR

El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde decidió cerrar de manera definitiva la investigación iniciada contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos Rafael Vela y José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, tras las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides que dieron origen al caso.

"Archívese definitivamente la presente investigación, debiéndose notificar, sin perjuicio de la utilización de los mecanismos tecnológicos/digitales, a la parte interesada conforme a ley, a fin que pueda hacer valer su derecho conforme lo prevé el art. 334 del Código Procesal Penal", se lee en el documento.

Noticia en desarrollo...