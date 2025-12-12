Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti
El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde archivó las investigaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y el periodista Gustavo Gorriti a raíz de las declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides.
- Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra
- Tomás Gálvez reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ
El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde decidió cerrar de manera definitiva la investigación iniciada contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos Rafael Vela y José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, tras las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides que dieron origen al caso.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Archívese definitivamente la presente investigación, debiéndose notificar, sin perjuicio de la utilización de los mecanismos tecnológicos/digitales, a la parte interesada conforme a ley, a fin que pueda hacer valer su derecho conforme lo prevé el art. 334 del Código Procesal Penal", se lee en el documento.
TE RECOMENDAMOS
EL TC DEL PACTO Y LAS ÚLTIMAS DE JOSÉ JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo...