María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
Ministerio Público reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ

El Ministerio Público oficializó la reincorporación de Luis Carlos Arce Córdova como fiscal supremo titular, luego de que la Junta Nacional de Justicia rehabilitara su título y se ejecutara una orden judicial que dispuso su retorno al cargo.

Ministerio Público reincorpora a Luis Arce Córdova. Foto: composición LR
Ministerio Público reincorpora a Luis Arce Córdova. Foto: composición LR

El Ministerio Público confirmó el retorno de Luis Carlos Arce Córdova al cargo de fiscal supremo titular, después de que la Junta Nacional de Justicia decidiera rehabilitar su título profesional. Con esta medida, la Fiscalía de la Nación dejó sin efecto su separación previa y formalizó nuevamente su incorporación dentro del del Ministerio Público. Arce fue asignado a la Fiscalía Suprema de Familia.

“Designar al abogado Luis Carlos Arce Córdova, fiscal supremo titular, en la Fiscalía Suprema de Familia. Disponer la notificación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia de la República (...)", se lee en el documento firmando por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas.

Cabe recalcar que la Junta Nacional de Justicia restituyó a Arce Córdova tras acatar una resolución del Poder Judicial emitida en el marco de un proceso de amparo. El fallo ordenó revertir la destitución del magistrado y dispuso rehabilitar su título, lo que permitió su reincorporación luego de más de dos años fuera del cargo. La JNJ emitió la Resolución N.º 713-2025-JNJ el pasado 4 de diciembre, en cumplimiento de la sentencia.

"Rehabilitar el título a favor del señor Luis Carlos Arce Córdova como Fiscal Supremo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima de La Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo seguido por el expediente N.6822-2022 -0-1801- JRDC-09", señaló el documento de su restitución.

Antecedentes del caso

Luis Arce Córdova fue apartado del cargo por la Junta Nacional de Justicia en julio de 2021, luego de que se le atribuyeran varias faltas muy graves en el Procedimiento Disciplinario Inmediato 116-2020-JNJ.

El eje del proceso fue su intento de dejar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante la segunda vuelta presidencial: remitió una carta de “declinación irrevocable” pese a que la ley prohíbe renunciar en medio de un proceso electoral.

Ese acto provocó que el JNE quedara sin quórum de manera temporal y fue considerado una conducta que afectó la estabilidad y la imparcialidad del sistema electoral.

El expediente también recogió cuestionamientos derivados de los audios y registros del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se mencionaba que Arce Córdova habría mantenido coordinaciones indebidas con el entonces juez supremo César Hinostroza.

La investigación señaló que Hinostroza lo habría orientado o influido en un caso de vacancia municipal en el JNE y gestionado un “trámite preferente”. También se le atribuyó haber recibido sugerencias del magistrado para beneficiar al partido Unión por el Perú (UPP) en procesos de justicia electoral.

