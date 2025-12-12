Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Registro de la venta de uno de los terrenos de la familia de la jueza Becerra a Silvio Muñoz, intermediario del empresario Aniceto Argüelles. Foto: composición LR/Ricardo Cervera | Ministerio Público | Roxana Becerra Urbina | Aniceto Arguelles Loayza

Registro de la venta de uno de los terrenos de la familia de la jueza Becerra a Silvio Muñoz, intermediario del empresario Aniceto Argüelles. Foto: composición LR/Ricardo Cervera | Ministerio Público | Roxana Becerra Urbina | Aniceto Arguelles Loayza

Un momento clave en las pesquisas de la fiscal Leydi Cherrepano contra la jueza Roxana Becerra Urbina y el empresario Aniceto Argüelles Loayza, fue la autorización judicial que obtuvo para que se aplicaran escuchas telefónicas a ambos personajes. Cherrepano necesitaba probar que Argüelles organizó un plan para que Becerra, a cambio de pagos de sobornos, emitiera una sentencia a favor de los intereses del hombre de negocios. Con el apoyo de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), la fiscal logró el objetivo que se propuso.

El 28 de abril de 2019, fue interceptada una conversación telefónica entre la magistrada Roxana Becerra y Silvio Muñoz Villanueva, amigo íntimo del empresario Aniceto Argüelles. El audio confirma el vínculo entre Argüelles y Becerra por intermedio de Silvio Muñoz.

Precisamente, como parte del acuerdo colusorio, Silvio Muñoz, a nombre de Aniceto Argüelles, adquirió a la familia de la jueza Becerra tres predios en Santa Rosa de Quives, en Canta, a un monto sobrevalorado de US$224 mil.

Diálogos incriminatorios

El 23 de julio, Becerra y Muñoz hablaron abiertamente de la venta de los terrenos:

Muñoz: Oye, mira. Lo otro lo voy a pagar en dos semanas. ¿Cómo hacemos? Porque me está esperando a más tardar mañana en la mañana, este (Ricardo) Quispe (Medrano) por un proyecto, por un asunto que me interesa.

Becerra: Ya.

Muñoz: ¿Qué te parece la idea, hija mía? Tienes que firmar, no es necesaria la presencia del notario, ¿no es cierto?

Becerra: No, porque ya firmó. ¿No te dijo que ya lo tiene todo?

Muñoz: …He recibido del señor Silvio Muñoz Villanueva la suma de 56 mil y tantos dólares. Eso también como la segunda cuota.

Becerra: Como un recibito, como la segunda cuota.

Muñoz: Entonces, tu firma vale oro para mi…

Becerra: Ya.

Como ha informado La República, la fiscal Leydi Cherrepano ha denunciado, además de la jueza Roxana Becerra y el empresario Aniceto Argüelles, a otros personajes que participaron de la conspiración: el mencionado Silvio Muñoz Villanueva, el amigo de Argüelles que negoció con la magistrada Becerra la adquisición de tres terrenos.

En el mismo diálogo transcrito, Silvio Muñoz hizo referencia de Ricardo Quispe Medrano, abogado del expresidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortíz. Como se ha informado, en 2016 Aniceto Argüelles y Abel Mosquera montaron la compra-venta fraudulenta de 10 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad por S/600 mil, cuando su precio real alcanzaba los S/5 millones. Cuando los campesinos denunciaron a Abel Mosquera y a Industrias Argüelles Servicios Generales, de propiedad de Aniceto Argüelles, el expediente recayó en el despacho de la jueza Roxana Becerra Urbina.

Aniceto Argüelles necesitaba un fallo favorable, porque si era adverso perdía el terreno en el que instaló un relleno sanitario para ganar más contratos con los distritos de la capital.

Evidencia. La DIVIAC captó una reunión en la pollería Las Canastas de San Martín de Porres, entre la jueza Becerra y sus padres, el amigo de Argüelles, Silvio Muñoz, además de Ricardo Quispe.

En la conversación interceptada el 29 de julio de 2019, la magistrada Roxana Becerra recibió la llamada telefónica del intermediario de Argüelles, Silvio Muñoz. En el diálogo se evidencia que Muñoz iba a dejarle un encargo a Becerra en su domicilio de Magdalena. Esta es la conversación:

Becerra: Mira.

Muñoz: Escúchame, hija linda. Repíteme la dirección… (…) ¿Es a la altura de la cuadra ocho de la avenida Javier Prado? (la residencia de la jueza Becerra está ubicada en la cuadra cinco de la avenida Antonio Miro Quesada). Yo voy a ir temprano.

Becerra: Ya.

Muñoz: Altura de la cuadra ocho de la avenida Javier Prado, ¿no es cierto?

Becerra: Ajá, sí. (Javier Prado) Oeste.

Muñoz: ¿Magdalena o San Isidro?

Becerra: Magdalena.

Muñoz: Ya, Magdalena. Edificio Torre… (de Lucerna). (…)

Becerra: ¡Ujú!

Muñoz: Acá lo tengo. Torre de Lucerna, ¿no?

Becerra: Sí, Torre de Lucerna.

Muñoz: Acá tengo, Torre de Lucerna ¿no?

Becerra: Sí, Torre de Lucerna. (…)

Muñoz: Correcto. Ahí se lo dejo al señor… A cualquier guachiman, ¿no?

Becerra: Sí, ahí en la administración nomás. Yo voy a avisar.

Muñoz: Para tu (departamento) 1603, le digo. (Para) la señora (Roxana Becerra). Voy a ir con mi hijo.

Becerra: Ajá. Ya, bacán.

Muñoz: Ya, hoy día te lo llevo temprano, en cualquier momento, lo más temprano.

Becerra: Ya Silvio.

Muñoz: ¡Hija! (Un) gusto ser tu amigo, de tu familia y de tu persona!

Todo está consumado

De acuerdo con la acusación de la fiscal Leydi Cherrepano, esta modalidad fue la que usó Silvio Muñoz para presuntamente abonar las cuotas del pago por los tres terrenos que la familia de la jueza Roxana Becerra le vendió al empresario Aniceto Argüelles.

La adquisición de los predios que hizo Argüelles a la familia de Roxana Becerra, fue un pago encubierto de sobornos.

Otro de los diálogos que comprueban que Argüelles pagó para que Becerra emita un fallo conforme a sus intereses, es el siguiente captado el 26 de abril de 2019. Es una conversación entre Argüelles y Silvio Muñoz, desde el teléfono de Ricardo Quispe Medrano, abogado del expresidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortíz, implicado en la venta fraudulenta del terreno.

Argüelles: Dime, viejito.

Muñoz: La doctora (Roxana Becerra) me ha dicho: ‘Ingeniero, no se preocupe. Ya lo tengo casi listo, pero estoy corrigiendo una serie de errores’. Por ejemplo, me dice que los de la comunidad han presentado uno por uno su escrito. ‘Uno por uno los estoy anulando, para eso tengo que tener base. Y eso ya lo tengo casi listo’. Ahora, ¿por qué está demorando la doctora (Becerra). Que eso te explique (Ricardo) Quispe (Medrano).

Silvio Muñoz devolvió su teléfono a Ricardo Quispe para que este hable con Aniceto Argüelles.

Quispe: Ingeniero, buenas tardes.

Argüelles: Doctor Quispe, buenas tardes.

Quispe: Dígame, ingeniero.

Argüelles: Dígame, doctor.

Quispe: Ingeniero, el punto central es que se está yendo a una absolución, entiende, ya no va a señalar ni día, ni hora para la lectura de sentencia. Sino una resolución tipo civil que va a constituir una absolución. Entonces, para eso se está cuadrando, por ejemplo, la pericia grafológica de parte, todo eso ya está cuadrado, ya falta poquito.

Argüelles: ¡Total!.

Quispe: Entonces, ya lo estamos cuadrando prácticamente, ya va a salir dentro de 20 o 30 días.

Argüelles: Okey, okey doctor. O sea, absuelven todo.

Quispe: Absolutoria. Ha venido la doctora Roxana (Becerra), ha venido su papá (Antonio Becerra), su mamá (René Urbina), con la movilidad que (usted) nos ha dado.

Argüelles: Doctor le agradezco todo su apoyo.

Quispe: No, no, no hay ningún problema, justo acá el ingeniero (Silvio Muñoz) ha conversado con la doctora Roxana (Becerra).

Exactamente 28 días después de este diálogo interceptado, el 24 de mayo de 2019, la jueza Roxana Becerra emitió un fallo a la medida de Aniceto Argüelles.