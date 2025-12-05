Fiscalía investiga tras denuncia contra policías que cobrarían coimas en la frontera

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Tacna inició la investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto cobro de coimas a migrantes que tratan de ingresar al Perú de forma irregular. La denuncia, hecha por cancioneros, fue difundida en la televisión chilena el pasado fin de semana.

El presidente de la República, José Jerí Oré, estuvo en Tacna el pasado miércoles 3 de diciembre, desde donde reafirmó que el resguardo militar en la frontera con Chile se mantendrá para evitar la migración irregular. Ello tras el anuncio de un candidato a la presidencia de Chile de expulsar a todos los migrantes irregulares por la frontera terrestre con Perú.

El procurador público anticorrupción en Tacna, Reynaldo Marino Cuayla, detalló que al tener conocimiento del reportaje emitido, presentó una denuncia por presunto cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

De acuerdo a los testimonios de los camioneros que transitan la vía Tacna-Arica (Chile), los policías peruanos suelen cobrar hasta cien dólares por persona para ayudar a los migrantes a evadir el control migratorio.

El comandante de la Policía Nacional, Ernesto Castañeda Alarcón, jefe del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción, confirmó la noticia de la investigación y detalló que, la mañana del viernes 5, la Fiscalía visitó la frontera para realizar una labor de constataciones.

Castañeda participó de la feria informativa de la Comisión Regional Anticorrupción en la Plaza Zela. En ella, tres ciudadanos advirtieron actos de corrupción en instituciones públicas, las cuales serán evaluadas para su investigación.