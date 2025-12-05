HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía investiga tras denuncia contra policías que cobrarían coimas en la frontera

 El presidente de la República, José Jerí, visitó Tacna y afirmó que serían estrictas las medidas de seguridad para evitar la migración irregular.


Policías cobrarían hasta cien dólares por dejarlos burlar el control migratorio. Créditos: composición LR.
Policías cobrarían hasta cien dólares por dejarlos burlar el control migratorio. Créditos: composición LR.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Tacna inició la investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto cobro de coimas a migrantes que tratan de ingresar al Perú de forma irregular. La denuncia, hecha por cancioneros, fue difundida en la televisión chilena el pasado fin de semana.

El presidente de la República, José Jerí Oré, estuvo en Tacna el pasado miércoles 3 de diciembre, desde donde reafirmó que el resguardo militar en la frontera con Chile se mantendrá para evitar la migración irregular. Ello tras el anuncio de un candidato a la presidencia de Chile de expulsar a todos los migrantes irregulares por la frontera terrestre con Perú.

Escolta presidencial de José Jerí agredió a la prensa: periodista de RPP fue retirado cargado

El procurador público anticorrupción en Tacna, Reynaldo Marino Cuayla, detalló que al tener conocimiento del reportaje emitido, presentó una denuncia por presunto cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

De acuerdo a los testimonios de los camioneros que transitan la vía Tacna-Arica (Chile), los policías peruanos suelen cobrar hasta cien dólares por persona para ayudar a los migrantes a evadir el control migratorio.

El comandante de la Policía Nacional, Ernesto Castañeda Alarcón, jefe del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción, confirmó la noticia de la investigación y detalló que, la mañana del viernes 5, la Fiscalía visitó la frontera para realizar una labor de constataciones.

Castañeda participó de la feria informativa de la Comisión Regional Anticorrupción en la Plaza Zela. En ella, tres ciudadanos advirtieron actos de corrupción en instituciones públicas, las cuales serán evaluadas para su investigación.

Escolta presidencial de José Jerí agredió a la prensa: periodista de RPP fue retirado cargado

Presidente Jerí en Tacna: comisión bilateral atenderá casos de migrantes que necesiten de un pase humanitario al Perú

Migrantes en Tacna ingresaron a complejo fronterizo peruano burlando seguridad

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

RMP sobre querella contra Rospigliosi: "Los congresistas creen que tienen derecho a insultar por tener inmunidad"

Rusos dicen a Mininter que "fabricarán" avión ucraniano Antonov AN-74 para la PNP

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

