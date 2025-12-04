HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Política

Delia Espinoza interpone querella contra Fernando Rospigliosi y pide S/1 millón por reparación civil

La suspendida fiscal de la Nación denunció por difamación al presidente del Congreso y exigió una reparación civil de S/1 millón, monto que aseguró será donado al Hospital de Neoplásicas si el Poder Judicial falla a su favor.

Espinoza señaló que, de ganar la demanda, donará el monto a pacientes infantiles y adolescente neoplásicos. Foto: Composición LR
Espinoza señaló que, de ganar la demanda, donará el monto a pacientes infantiles y adolescente neoplásicos. Foto: Composición LR

Delia Espinoza anunció durante una conferencia de prensa que presentó una querella ante la Corte Suprema contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, a quien acusa de haberla difamado públicamente. La demanda incluye un pedido de reparación civil de S/1 millón, suma que —según afirmó— no utilizará para sí misma.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Espinoza sostiene que Rospigliosi difundió afirmaciones falsas e injuriosas, entre ellas que sería “aliada del terrorismo”, que estaría vinculada a “economías ilegales” y que tendría una conducta “desquiciada”. Indicó que antes de acudir al sistema judicial envió múltiples cartas notariales solicitando rectificación, pero el parlamentario no se disculpó ni retiró sus expresiones.

TE RECOMENDAMOS

EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

lr.pe

La también inhabilitada fiscal aseguró que, de obtener el millón de soles exigido, el monto será donado íntegramente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Señaló que su intención es que las declaraciones del titular del Parlamento tengan consecuencias y sirvan como ejemplo para evitar que autoridades utilicen su posición para agraviar a otras personas sin pruebas.

"Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor (...) La pena la fijará el juez, pero yo he pedido, y no es para mí, una reparación civil de un millón de soles para que sea destinado a neoplásicas, al Hospital de Neoplásicas para los niños y adolescentes y estoy segura de que se va a ganar ese caso y yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado, para mí ni un centavo", señaló.

PUEDES VER: Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

lr.pe

Delia Espinoza presentará acción de amparo contra el Congreso

Delia Espinoza anunció que presentará una acción de amparo para revertir la inhabilitación por diez años que aprobó el Congreso. La medida busca dejar sin efecto la sanción impuesta por el Pleno y restituir sus derechos constitucionales, luego de que la acusación en su contra —según afirma— se tramitara sin garantías mínimas.

Espinoza señaló que el procedimiento parlamentario vulneró el debido proceso. Denunció que su abogado fue retirado de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la transmisión oficial se interrumpió de forma abrupta, impidiendo que se registre públicamente su defensa. Afirmó que estos hechos evidencian que la decisión no se basó en criterios jurídicos sino políticos.

PUEDES VER: Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

lr.pe

La suspendida fiscal también adelantó que denunciará a los congresistas responsables por presuntas infracciones a la Constitución. Asegura que la inhabilitación se dio en un contexto de presión política y que el Parlamento actuó con ánimo de represalia debido a sus decisiones cuando encabezó el Ministerio Público.

El proceso que seguirá la acción de amparo podría extenderse varios meses. Bajo la normativa vigente, la demanda deberá ser revisada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre si la sanción del Legislativo se mantiene o queda sin efecto.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

LEER MÁS
Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

LEER MÁS
Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

LEER MÁS
Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

LEER MÁS
Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

LEER MÁS
Delia Espinoza presentará acción de amparo tras ser inhabilitada por el Congreso

Delia Espinoza presentará acción de amparo tras ser inhabilitada por el Congreso

LEER MÁS
Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

LEER MÁS
Abogado de Delia Espinoza acusa a Rospigliosi: “El Montesinos de este Congreso es el autor intelectual de su inhabilitación”

Abogado de Delia Espinoza acusa a Rospigliosi: “El Montesinos de este Congreso es el autor intelectual de su inhabilitación”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025