Delia Espinoza no es la mujer que aparece en la entrevista a una exmilitante del MRTA: se trata de Rosa Luz Padilla

LO FALSO:

Delia Espinoza admitió en una entrevista que fue integrante del MRTA durante su época universitaria.

LO VERDADERO:

La entrevista en realidad corresponde a una entrevista realizada por Jaime de Althaus a la exmilitante del MRTA Rosa Luz Padilla emitida el 14 de agosto de 2002 en Canal N.

Jaime de Althaus confirmó en su cuenta de X que la mujer del video no es Delia Espinoza.

En redes sociales circuló una versión que atribuye a la fiscal suprema Delia Espinoza una entrevista en la que una mujer afirma que, durante su etapa universitaria, militó en el grupo terrorista MRTA. El video fue intervenido con el mensaje: “Delia Espinoza era del MRTA”. Sin embargo, al rastrear el material original se comprobó que la persona entrevistada es Rosa Luz Padilla, exmilitante del MRTA.

Esta versión falsa circula en un contexto marcado por la disputa legal que enfrenta Espinoza, quien permanece suspendida de su cargo desde el 19 de septiembre por decisión de la Junta Nacional de Justicia, según la Resolución N.º 143-2025-PLENO-JNJ. En octubre, un Juzgado Constitucional ordenó su reposición inmediata al declarar infundada parte de la sanción; sin embargo, la JNJ ratificó su decisión el 22 de ese mes. Hasta la fecha de esta verificación, la JNJ aún no emite una respuesta al requerimiento del Juzgado Constitucional.

La publicación fue difundida en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. En esta última red social acumulaba más de 95 compartidos, 40 comentarios, 100 reacciones, y más de 8.000 visualizaciones.

Versión falsa que le atribuye a Delia Espinoza una entrevista en la que una mujer afirma haber pertenecido al MRTA. Fotocaptura: Facebook

Delia Espinoza no declaró ante el periodista Jaime de Althaus que fue miembro del MRTA

Es importante introducir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organización terrorista que actuó entre 1980 y 2000 y que, junto con Sendero Luminoso (PCP-SL), participó en el conflicto armado interno en el Perú. Según el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), su etapa de consolidación política y militar ocurrió entre 1984 y 1986, periodo en el que inició ataques armados y desarrolló una campaña de propaganda. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se estima que el conflicto armado interno peruano dejó 69.280 personas muertas o desaparecidas.

Tras realizar una búsqueda inversa y una búsqueda con palabras clave, se identificó el video original, el cual fue subido al canal de YouTube del Centro de Documentación e Investigaciones LUM el 16 de febrero de 2016. Según el registro, la entrevista corresponde al 14 de agosto de 2002 y fue realizada por el periodista Jaime de Althaus a Rosa Luz Padilla sobre su participación en el MRTA. La conversación tuvo lugar en el programa ‘La hora N’, transmitido por Canal N.

Entrevista de Jaime de Althaus a Rosa Luz Padilla sobre su participación en el MRTA

Al comparar el archivo del LUM con el video viral, se identificaron los mismos elementos: la misma mujer, con los mismos lentes y la misma vestimenta de color blanco.

Video de archivo del LUM [3:30] / Video falso difundido en redes sociales

En su testimonio, Rosa Padilla explicó que se incorporó al MRTA en 1986 y señaló que en 1989 fue capturada cuando acompañaba a Víctor Polay, entonces líder de la organización y condenado por terrorismo. Ese mismo año recibió una sentencia de veinte años por delitos de terrorismo, pero logró fugarse del penal Castro Castro. En 1992 fue recapturada y quedó recluida en el penal de Santa Mónica. En 2002 obtuvo libertad condicional gracias a beneficios penitenciarios, periodo en el que se realizó la entrevista. No obstante, en diciembre de 2003 la justicia peruana volvió a requerirla después de que huyera a Argentina.

Asimismo, el periodista Jaime de Althaus confirmó a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el 15 de noviembre de este año, lo siguiente: "Está circulando en redes una entrevista que yo le hice supuestamente a Delia Espinoza, como ex colaboradora del MRTA. No es Delía Espinoza. Me parece que es Rosa Luz Padilla, quien fuera pareja de Polay".

Conclusión:

En síntesis, el video original corresponde a una entrevista realizada por Jaime de Althaus a la exmilitante del MRTA Rosa Luz Padilla, emitida el 14 de agosto de 2002. El propio periodista confirmó que la mujer que aparece en la grabación no es Delia Espinoza, sino Padilla. En conclusión, es falsa la versión que atribuye a Delia Espinoza ser la persona que aparece en la entrevista a una exintegrante del MRTA.

