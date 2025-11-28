HOYSuscripcion LR Focus

Política

Wilson Soto se retracta y retira proyecto que exigía título profesional a influencers

El congresista de Acción Popular argumentó que la decisión responde a una comprensión del momento y no a presiones externas, asegurando que la propuesta buscaba abordar una problemática real en la información en redes sociales.

Wilson Soto se retractó sobre proyecto de ley | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Wilson Soto se retractó sobre proyecto de ley | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

No va más el proyecto que exigía que los influencers cuenten con un título universitario para poder hablar de temas específicos. Wilson Soto (Acción Popular), legislador que presentó la iniciativa, decidió retirarla y enviarla al archivo. Según indicó en sus redes sociales, la decisión se tomó “tras un ejercicio de escucha y entendimiento del momento”. Además, pese al retiro, reiteró que la propuesta buscaba advertir sobre “una problemática real”.

“Esta decisión no responde a presiones, sino a la comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar la propuesta. (…) En los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas que afectan directamente su salud, educación, seguridad, patrimonio y bienestar”, señaló el congresista en un comunicado.

Soto también mencionó que el debate sobre los límites a la libertad de expresión de las figuras mediáticas en redes sociales debe comenzar, con el fin de evitar que contenido peligroso o tendencioso afecte a los ciudadanos.

“No podemos ignorar que una persona con miles o millones de seguidores posee una enorme capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas. (…) Espero que este momento sirva para iniciar en el país un debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias”, sostuvo.

Influencers criticaron ley de Wilson Soto

Varios creadores de contenido criticaron la propuesta legislativa. Entre las voces más críticas al proyecto de ley presentado por el congresista de Acción Popular destacó la de Víctor Caballero, conocido en el mundo del internet como “Curwen”. El comunicador señaló que la iniciativa no afectaría su labor como comentarista político.

“No pueden deshacerse de mí. Soy una cucaracha. La radioactividad forma parte de mi día a día. No van a poder librarse de mí, no hay forma. Aunque aprueben una ley que diga ‘Se le prohíbe al señor Víctor Caballero criticar a políticos’, igual voy a ignorarla”, comentó entre risas en su programa Brutalidad política.

Fernando Llanos, periodista independiente que difunde su contenido en TikTok, consideró que esta iniciativa funciona como un termómetro para medir las pretensiones de distintos grupos políticos. “Los políticos como Wilson Soto, que es de Acción Popular, saben que gran parte de la población se guía por lo que se dice en redes sociales —como aquí, por ejemplo— para conocer a los candidatos. Y saben que hay muchos como yo que no quieren ver la foto de ninguno de estos congresistas en el siguiente Congreso, porque no me siento representado por ninguno de ellos. ¿Tú qué crees? ¿Que no vamos a hablar porque quieres?”, manifestó.

