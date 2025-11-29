HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Política

Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia del alcalde de Comas por acolusión agravada. Ulises Villegas ingresó por el partido de Somos Perú y fue uno de los que se mostró más cercano a José Jerí.

Alcalde de Comas, Ulises Villegas fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de colusión agravada
Alcalde de Comas, Ulises Villegas fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de colusión agravada | Ulises Villegas

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de 6 años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, condenado por el delito de colusión agravada. La medida, además, determinó que se proceda con su ubicación y captura.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En abril último, la Fiscalía consiguió la setencia condenatoria en contra del burgomaestre y a los exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia: Rubén Jiménez, Elizabeth Espinoza, Pedro Ancajima y César Cervantes. Ellos fueron hallados culpables de participar en irregularidades en una obra pública, afectando recursos estatales en perjuicio de la administración pública

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La condena se basa en el tiempo en que Ulises Villegas ocupó la gerencia general de Udel Group. A dicha empresa, en el año 2017, se le adjudicó el proyecto de mejoramiento de vías en la prolongación Santa Rosa y el pasaje De la Cruz, en los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876).

Sin embargo, Ulises Villegas, en calidad de representante de la empresa, junto a los demás implicados, acordó la entrega de la obra, a pesar de que esta no estaba concluida, lo que generó un perjuicio económico al Estado de S/ 304.769.4.

Notas relacionadas
Abren nueva sede en Lima Norte para emisión de licencias de conducir de motocicletas: ¿dónde se ubica y en qué horarios atiende?

Abren nueva sede en Lima Norte para emisión de licencias de conducir de motocicletas: ¿dónde se ubica y en qué horarios atiende?

LEER MÁS
Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

LEER MÁS
Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile para reforzar el control migratorio

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile para reforzar el control migratorio

LEER MÁS
Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

LEER MÁS
Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

LEER MÁS
La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

La Sala Constitucional del Poder Judicial ordena la reincorporacion como fiscal supremo titular de Luis Arce Córdova

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"

LEER MÁS
Hay en las cárceles 7.065 personas mayores de 60 años

Hay en las cárceles 7.065 personas mayores de 60 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025