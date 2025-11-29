Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

Alcalde de Comas, Ulises Villegas fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de colusión agravada | Ulises Villegas

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de 6 años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, condenado por el delito de colusión agravada. La medida, además, determinó que se proceda con su ubicación y captura.

En abril último, la Fiscalía consiguió la setencia condenatoria en contra del burgomaestre y a los exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia: Rubén Jiménez, Elizabeth Espinoza, Pedro Ancajima y César Cervantes. Ellos fueron hallados culpables de participar en irregularidades en una obra pública, afectando recursos estatales en perjuicio de la administración pública

La condena se basa en el tiempo en que Ulises Villegas ocupó la gerencia general de Udel Group. A dicha empresa, en el año 2017, se le adjudicó el proyecto de mejoramiento de vías en la prolongación Santa Rosa y el pasaje De la Cruz, en los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876).

Sin embargo, Ulises Villegas, en calidad de representante de la empresa, junto a los demás implicados, acordó la entrega de la obra, a pesar de que esta no estaba concluida, lo que generó un perjuicio económico al Estado de S/ 304.769.4.