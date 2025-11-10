HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Rosa María Palacios: política, religión y ¿trolls? | La Verdad A Fondo con Pedro Salinas

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Ulises Villegas, del partido de Somos Perú, no escatimó en halagos hacia José Jerí durante una actividad en un colegio de Comas. Ante los alumnos pidió que se le reconozca por su "trabajo y esfuerzo".

José Jerí y Ulises Villegas comparten militancia en el partido de Somos Perú.
José Jerí y Ulises Villegas comparten militancia en el partido de Somos Perú.

El alcalde Ulises Villegas aprovechó que el presidente José Jerí acudió a un colegio de Comas para convertir la visita en una actividad a favor del mandatario. El burgomaestre cogió el micrófono y empezó a dar arengas para congrasiarse con su correligionario. Ambas autoridades vienen el partido de Somos Perú y han protagonizado videos juntos en intervenciones. VIllegas, además, fue uno de los primeros alcaldes que salió a respaldar su asunción al poder.

"Muy buenos días, señor presidente constitucional José Jerí. Muy buenos días, señora directora. Muy buenos días con los padres de familia. Buenos días, alumnos. Hoy iniciamos, basado en el decreto de emergencia, que todos los lunes (vamos a) cantar el himno nacional. Pero yo les voy a preguntar a ustedes: ¿saben cómo se llama su presidente?. Sí. José Jerí (pide a los alumnos que digan dos veces el nombre del mandatario). Y acá en Comas se le dice: mi presidente, tu presidente, nuestro presidente. ¿Cómo se llama? José Jerí", indicó el alcalde de Comas.

Una de las personas que acompañó al alcalde, inclusive, pedía con sus manos a los menores decir a viva voz el nombre del mandatario. Toda esta escena ocurrío en Institución Educativa N.º 2026 Simón Bolívar donde Jerí lideró la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. Varios de los alumnos tenían carteles a favor del gobierno.

En otro momento, Villegas comparó el gobierno de Jerí con el de Dina Boluarte y sostuvo que a partir de su toma de mando se ha "cambiado la imagen" de las instituciones. Pidió también a los alumnos que aplaudan y reconozcan "su trabajo y esfuerzo".

"Las personas tienen que saber que quienes cambian las instituiones son aquellos que tienen vocacion de servicio. Ayer en día, nadie tenía la credibilidad con la señora presidenta que se fue, hoy en día tienen a un presidente que ha cambiado la imagen del gobierno nacional y eso es cuando una persona sale a hacer el trabajo de campo, cuando una persona puede cambiar la imagen institucional y eso es lo que hemos hecho acá también en el distrito de Comas, trabajando desde el primero de de enero de 2023. Y lo mismo, señor presidente, desde el primer día en que usted ha salido como presidente ha hecho trabajo en el campo, ha hecho trabajo de noche, de amanecida y reciba los cariños y aplausos de todos los alumnos en reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo", señaló.

