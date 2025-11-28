Comisión de Justicia debatirá proyecto para dar más poder a la JNJ: plantean que designen fiscales provisionales y jueces supernumerarios

Comisión de Justicia debatirá proyecto para dar más poder a la JNJ: plantean que designen fiscales provisionales y jueces supernumerarios

El Congreso continúa su intento por afectar el sistema de justicia. La Comisión de Justicia del Congreso incluyó en agenda el debate y aprobación del predictamen recaído en dos proyectos de ley que buscan dar más poder a la JNJ y que sea esta institución la encargada de designar a los fiscales provisionales y jueces supernumerarios.

Se trata de los proyectos de Ley 10585/2024-CR, y 11393/2024-DP, el primero de ellos presentado por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, y el segundo por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Ambos buscan lo mismo y es afectar la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial evitando que sean estas instituciones las que elijan a sus funcionarios.

Para esto, buscan modificar la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, para que como parte de sus competencias pueda designar a los jueces supernumerarios, jueces y fiscales provisionales, así como a los fiscales adjuntos en todos los niveles.

Américo Gonza insiste en quitar facultades a la Fiscalía y el Poder Judicial

Durante la sesión de la Comisión de Justicia, el congresista Américo Gonza sustentó su propuesta de ley indicando que hay algunos jueces "puestos a dedo" que responden no al sistema de justicia sino "a quien los puso ahí".

"Es el caso de los jueces supernumerarios y en la Fiscalía que como no son designados por un concurso externo, le deben el favor a quien los pone en ese cargo", dijo.

Además, dejó entrever otro motivo y es que su iniciativa serviría para blindar a autoridades investigadas. "Un solo juez puede ponerse por encima de la voluntad general de millones de peruanos. Hemos visto como presidentes, gobernadores y alcaldes son destituidas o inhabilitadas por una sola persona (en referencia a los jueces)", refirió.

En ese sentido, consideró que las altas autoridades de ambas instituciones deben ser elegidas por un "órgano externo" como la JNJ para que "no respondan a quién los designó".