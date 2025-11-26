El periodista Fernando Llanos criticó en vivo al congresista Wilson Soto en plena transmisión de TikTok sobre el proyecto de ley N. 13313, que buscaría exigir título profesional a influencers, streamers y creadores de contenido que aborden temas relacionados con salud, educación, seguridad y patrimonio. La entrevista se tornó tensa cuando el parlamentario no sustentó adecuadamente la iniciativa legislativa y evidenció varios gestos de desesperación.

Así también, el congresista de Acción Popular comentó que tiene intenciones de postular en las próximas elecciones 2026 como senador. El tenso encuentro se viralizó en redes sociales, en donde usuarios están cuestionando severamente el accionar de los parlamentarios por su falta de agudeza y conocimiento de temas importantes.

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto, autor de ley que busca sancionar a creadores de contenido

Durante la transmisión de TikTok, Fernando Llanos confrontó al congresista Wilson Soto por su proyecto de ley que busca exigir título profesional a los influencers. Durante el intercambio, Soto sostuvo que un creador de contenido sin formación; por ejemplo, en salud, no debería hablar de temas médicos. "Un streamer, una persona que tiene seguidores de miles, un tiktoker, no puede hablar, por ejemplo, si no tiene una profesión, por ejemplo, en tema médico. No es profesional en salud médico", comentó.

Wilson Soto es congresista de la República, representando a Huancavelica. Foto: Congreso

Al respecto, Fernando Llanos le pidió que cite algunos casos donde algún influencer haya cometido esa falta y le recalcó que esta propuesta legislativa no tendría lógica, puesto que ya hay sanciones penales para aquellos que incurran en delitos al desinformar. "Escúcheme, congresista, el streamer no está recetándole a la gente que se va a inyectar. ¿Quién? Deme un caso. Usted está generalizando. ¿Por qué usted quiere hacer una ley que vulnera la Constitución? Si yo tengo el derecho a la libertad de información porque usted me va a prohibir informar", añadió.

Todo se intensificó cuando el periodista Fernando Llanos recordó los estudios del parlamentario Wilson Soto en Derecho y su participación en temas económicos del Congreso. "¿Para usted está bien que un congresista que estudió Derecho se meta a hablar de temas de presupuesto o se meta a hablar de temas de economía?, ¿cómo se metió usted? Según lo que usted comenta, quien no tiene la profesión no debe opinar acerca del tema ¿cómo debate usted el presupuesto si no es economista?", interrogó.

Al respecto, el parlamentario terminó generando más suspicacias y abrió un debate sobre la necesidad de estudios especializados para postular a cargos políticos. "La carrera de derecho es bastante amplia. Yo he sido miembro titular en la Comisión de Presupuesto aquí en el Congreso, dos veces. En el presupuesto se habla de diversas materias", indicó.

Congresista Wilson Soto asegura que postulará como senador en las próximas elecciones

De otro lado, Wilson Soto comentó que postulará en las Elecciones 2026 al cargo como senador y fue respondió sobre la denuncia por supuestamente integrar 'Los Niños', grupo de congresistas investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Yo, como joven, estoy en la política, me gusta. Claro, por supuesto (voy a postular). Al Senado, gracias a mi partido. Eso (investigación de ‘Los Niños’) fueron falsas acusaciones que nunca están en nada. Solamente me han involucrado por ir a Palacio de Gobierno", detalló.