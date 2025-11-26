HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Streamers

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Periodista cuestionó a Wilson Soto por integrar la Comisión de Presupuesto del Congreso cuando él es abogado. "¿Cómo debate usted el presupuesto si no es economista?", interrogó. 

Fernando Llanos cuestiona proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers.
Fernando Llanos cuestiona proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers. | Foto: composición LR/ Fernando Llanos/TikTok

El periodista Fernando Llanos criticó en vivo al congresista Wilson Soto en plena transmisión de TikTok sobre el proyecto de ley N. 13313, que buscaría exigir título profesional a influencers, streamers y creadores de contenido que aborden temas relacionados con salud, educación, seguridad y patrimonio. La entrevista se tornó tensa cuando el parlamentario no sustentó adecuadamente la iniciativa legislativa y evidenció varios gestos de desesperación.

Así también, el congresista de Acción Popular comentó que tiene intenciones de postular en las próximas elecciones 2026 como senador. El tenso encuentro se viralizó en redes sociales, en donde usuarios están cuestionando severamente el accionar de los parlamentarios por su falta de agudeza y conocimiento de temas importantes.

PUEDES VER: Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

lr.pe

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto, autor de ley que busca sancionar a creadores de contenido

Durante la transmisión de TikTok, Fernando Llanos confrontó al congresista Wilson Soto por su proyecto de ley que busca exigir título profesional a los influencers. Durante el intercambio, Soto sostuvo que un creador de contenido sin formación; por ejemplo, en salud, no debería hablar de temas médicos. "Un streamer, una persona que tiene seguidores de miles, un tiktoker, no puede hablar, por ejemplo, si no tiene una profesión, por ejemplo, en tema médico. No es profesional en salud médico", comentó.

Wilson Soto es congresista de la República, representando a&nbsp;Huancavelica. Foto: Congreso

Wilson Soto es congresista de la República, representando a Huancavelica. Foto: Congreso

Al respecto, Fernando Llanos le pidió que cite algunos casos donde algún influencer haya cometido esa falta y le recalcó que esta propuesta legislativa no tendría lógica, puesto que ya hay sanciones penales para aquellos que incurran en delitos al desinformar. "Escúcheme, congresista, el streamer no está recetándole a la gente que se va a inyectar. ¿Quién? Deme un caso. Usted está generalizando. ¿Por qué usted quiere hacer una ley que vulnera la Constitución? Si yo tengo el derecho a la libertad de información porque usted me va a prohibir informar", añadió.

PUEDES VER: Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

lr.pe

Todo se intensificó cuando el periodista Fernando Llanos recordó los estudios del parlamentario Wilson Soto en Derecho y su participación en temas económicos del Congreso. "¿Para usted está bien que un congresista que estudió Derecho se meta a hablar de temas de presupuesto o se meta a hablar de temas de economía?, ¿cómo se metió usted? Según lo que usted comenta, quien no tiene la profesión no debe opinar acerca del tema ¿cómo debate usted el presupuesto si no es economista?", interrogó.

Al respecto, el parlamentario terminó generando más suspicacias y abrió un debate sobre la necesidad de estudios especializados para postular a cargos políticos. "La carrera de derecho es bastante amplia. Yo he sido miembro titular en la Comisión de Presupuesto aquí en el Congreso, dos veces. En el presupuesto se habla de diversas materias", indicó.

Congresista Wilson Soto asegura que postulará como senador en las próximas elecciones

De otro lado, Wilson Soto comentó que postulará en las Elecciones 2026 al cargo como senador y fue respondió sobre la denuncia por supuestamente integrar 'Los Niños', grupo de congresistas investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Yo, como joven, estoy en la política, me gusta. Claro, por supuesto (voy a postular). Al Senado, gracias a mi partido. Eso (investigación de ‘Los Niños’) fueron falsas acusaciones que nunca están en nada. Solamente me han involucrado por ir a Palacio de Gobierno", detalló.

Notas relacionadas
Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

LEER MÁS
Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

Fernando Llanos rechaza, por ahora, aspiraciones políticas y lanza fuerte afirmación: "No hay espacio para gente decente"

LEER MÁS
Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

LEER MÁS
Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

LEER MÁS
Carlos Orozco critica el proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Es una payasada''

Carlos Orozco critica el proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Es una payasada''

LEER MÁS
Conductores de ‘Habla Good’ critican proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Está yendo contra la libertad de expresión''

Conductores de ‘Habla Good’ critican proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Está yendo contra la libertad de expresión''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Streamers

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Carlos Orozco critica el proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Es una payasada''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025