Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

La empresaria Sada Goray sostiene que se hicieron pagos para que un grupo de legisladores liderado por Darwin Espinoza, emitiera una ley de extracción de atún. Foto: Difusión | Sada Goray | Produce | Gaspar Cárdenas Infante

En un segundo intento para obtener la colaboración eficaz, una de las imputaciones centrales de la empresaria Sada Goray Chong es el presunto pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de la Producción para que cambien normas en beneficio de algunas compañías de la industria pesquera atunera.

Goray manifiesta que se hicieron pagos para que un grupo de legisladores de Acción Popular, encabezados por Darwin Espinoza, emitiera una ley dirigida a reformar el reglamento de la extracción de atún. Es en referencia al Decreto Supremo 009-2022-Produce, publicado el 30 de junio de 2022, durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el exdirector general de Pesca y Acuicultura para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción, Gaspar Cárdenas Córdova, relató una versión completamente diferente a lo expresado por la empresaria Sada Goray.

El 19 de noviembre, el exdirector de Pesca, Gaspar Cárdenas, formuló su testimonio ante el fiscal del Eficcop Zuar Villarreal Córdova. Foto: La República

En declaraciones al fiscal Zuar Villarreal Córdova, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Cárdenas confirmó que se hicieron modificaciones al reglamento de la pesca atunera, pero negó que fuera a favor de una empresa o persona en particular, sino por una necesidad de actualizar la normatividad interna y en cumplimiento a compromisos internacionales sobre la extracción de atún que está regulado por disposiciones de organismos mundiales.

“Como Director General de Pesca (consideré que) y se requerían mejoras. (Y estas son): (1) El tema de aumentar el porcentaje de descarga de pesca de cuota extranjera, que pesca en aguas jurisdiccionales peruanas del 20% al 40%; (2) Contratación del 50% de tripulación peruana en embarcaciones extranjeras, ya que antes era solo el 30%; (3) Obligatoriedad de que las empresas peruanas fabriquen o adquieran embarcaciones netamente atuneras”, explicó.

Entre el 11 de junio al seis de noviembre de 2022, Gaspar Cárdenas ejerció como director general de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, por lo que tiene conocimiento sobre el origen del Decreto Supremo 009-2016-Produce, publicado el 30 de junio de ese año. Sada Goray alega que hubo pago de coimas.

Testigo. Gaspar Cárdenas reconoció que se reformó la ley relacionada a la explotación del atún, pero fue para la industria en general, no para una empresa o persona. Foto: difusión

El exdirector Gaspar Cárdenas señaló que el Perú, siendo parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), debía aplicar reformas a la legislación nacional en cumplimiento de los acuerdos de este organismo.

“(Con el Decreto Supremo) se permite que una flota extranjera con el pabellón de su país pueda suscribir un contrato de pesca en aguas territoriales peruanas. Este es el logro más importante del decreto, porque si (la flota nacional) no pescaba la cuota adjudicada por la CIAT al Perú (…), este organismo advirtió que podía reducir la cuota que con el tiempo podía llegar a cero”, manifestó Gaspar Cárdenas al fiscal del Eficcop Zuar Villarreal.

Cárdenas añadió que en la elaboración del mencionado decreto, participó por lo menos una veintena de funcionarios del Ministerio de la Producción. De haber habido algún pago ilícito como señala Sada Goray, tendría que haber sido para todos.

“(Intervinieron) la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, la Dirección General de Pesca Artesanal, la Dirección General de Acuicultura y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones”, apuntó Gaspar Cárdenas.

“Además, dos asesores legales y el viceministro Mario Cavero Polo. (Todos) fuimos encargados por el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, en el mes de junio de 2022 para preparar un proyecto de ley de mejora del Decreto Supremo 009-2016-Produce. También se consideró las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)”, resaltó.

A partir de las declaraciones de Sada Goray, quien sostiene que se pagaron sobornos para la elaboración del indicado decreto, el fiscal Zuar Villarreal le preguntó directamente al exdirector Gaspar Cárdenas: “¿Tuvo conocimiento de hechos ilícitos o irregulares en cuanto a la modificatoria del reglamento del ordenamiento pesquero del atún, el Decreto Supremo 009-2020-Produce?”.

Gaspar Cárdenas contestó: “Ninguno. Todo lo contrario. La emisión de este Decreto Supremo ha mejorado el 80% de la pesquería del atún a nivel nacional, cuya proyección es hacer del Perú una potencia pesquera atunera”.

El fiscal Villarreal interrogó a Cárdenas sobre quiénes se beneficiaron con el mencionado decreto, a lo que respondió: “Se ha beneficiado totalmente el sector pesquero piano atunero y el sector procesador de atún en tierra, pues van a recibir más atún para procesar”.

El testimonio del exdirector Gaspar Cárdenas colisiona con la versión que ha ofrecido Sada Goray Chong como parte del proceso de su nueva declaración eficaz. Ella asegura que se pagó un soborno de por lo menos S/1 millón para la emisión del Decreto Supremo 009-2020-Produce. De no corroborar este hecho, su solicitud de colaboración eficaz podría ser desestimada.