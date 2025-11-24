RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló sobre el pedido de impedimento de salida por 18 meses contra Dina Boluarte por el caso Cirugías e indicó que, como se espera y ya sucedió anteriormente, esto no se llegaría a concretar, pero, por el contrario, sí se daría lo de su pensión vitalicia.

“Gracias a que Dina Boluarte no renunció, los actuales congresistas están ahí, si no, ya tendríamos otros. Ella se subió el sueldo antes de partir y le van a reconocer la pensión vitalicia con un nuevo sueldo de 36.000 soles hasta que se muera la señora”, expuso la periodista.

Por otra parte, Palacios se refirió al presidente José Jerí, a propósito de la conferencia que anunció sobre la lucha contra el crimen y la corrupción, lo cual resulta ser una “mecida barata” ya que se le viene pidiendo la derogación de leyes procrimen por las que el votó desde el Congreso.

“En vez de derogarlas, lo que hace es convocar una conferencia de expertos, quienes son honorables abogados que tienen en su ejercicio privado el derecho de tener un ramillete de patrocinados que se benefician de las leyes que, supuestamente, son controversiales para un sector de la población”, cuestionó la conductora.

Además, Rosa María Palacios dio los alcances de la próxima lectura de sentencia de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra, que coincidentemente se dará el mismo día. “Yo creo que los van a condenar a ambos: en el caso de Pedro Castillo, si no es por rebelión, por lo menos por conspiración para cometerla, de todas maneras… Hay toda una discusión sobre qué cosa es alzarse en armas y hay una diferencia importante con Vizcarra porque a Castillo lo juzga la Corte Suprema, pero a Vizcarra es en la Corte Superior y lo más probable es que lo condenen”, detalló la periodista y recordó también que, a diferencia de Castillo, Vizcarra sí se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la función pública.