HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

Rosa María Palacios señaló que gracias a que la expresidenta de la República no presentó su renuncia, tenemos a los mismos congresistas. Además, abordó las sentencias de los exmandatarios Castillo y Vizcarra, quienes terminarían siendo "condenados", dijo la periodista.

Palacios cuestionó a Boluarte tras su pedido de pensión vitalicia. Foto: composición LR
Palacios cuestionó a Boluarte tras su pedido de pensión vitalicia. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló sobre el pedido de impedimento de salida por 18 meses contra Dina Boluarte por el caso Cirugías e indicó que, como se espera y ya sucedió anteriormente, esto no se llegaría a concretar, pero, por el contrario, sí se daría lo de su pensión vitalicia

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Gracias a que Dina Boluarte no renunció, los actuales congresistas están ahí, si no, ya tendríamos otros. Ella se subió el sueldo antes de partir y le van a reconocer la pensión vitalicia con un nuevo sueldo de 36.000 soles hasta que se muera la señora”, expuso la periodista.  

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otra parte, Palacios se refirió al presidente José Jerí, a propósito de la conferencia que anunció sobre la lucha contra el crimen y la corrupción, lo cual resulta ser una “mecida barata” ya que se le viene pidiendo la derogación de leyes procrimen por las que el votó desde el Congreso

PUEDES VER: Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

lr.pe

“En vez de derogarlas, lo que hace es convocar una conferencia de expertos, quienes son honorables abogados que tienen en su ejercicio privado el derecho de tener un ramillete de patrocinados que se benefician de las leyes que, supuestamente, son controversiales para un sector de la población”, cuestionó la conductora.

Además, Rosa María Palacios dio los alcances de la próxima lectura de sentencia de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra, que coincidentemente se dará el mismo día. “Yo creo que los van a condenar a ambos: en el caso de Pedro Castillo, si no es por rebelión, por lo menos por conspiración para cometerla, de todas maneras… Hay toda una discusión sobre qué cosa es alzarse en armas y hay una diferencia importante con Vizcarra porque a Castillo lo juzga la Corte Suprema, pero a Vizcarra es en la Corte Superior y lo más probable es que lo condenen”, detalló la periodista y recordó también que, a diferencia de Castillo, Vizcarra sí se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Notas relacionadas
Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS
Dina Boluarte: Corte Suprema evalúa impedimento de salida del país por caso cirugías

Dina Boluarte: Corte Suprema evalúa impedimento de salida del país por caso cirugías

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS
Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

LEER MÁS
Gobierno propone crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

Gobierno propone crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025