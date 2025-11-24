HOYSuscripcion LR Focus

🔴 Las 10 del día: Congreso prepara golpe a la Fiscalía

Política

Juliana Oxenford critica estrategia de José Jerí: “Nos matan igual o más que cuando estaba Dina Boluarte”

La periodista cuestionó al mandatario sobre su gestión y señaló así que las cifras de homicidios siguen altas y que su enfoque ha sido más parte de un "show" sin resultados ante la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.

Para Oxenford, el Gobierno de Jerí no está dando resultados. Foto: composición LR
Para Oxenford, el Gobierno de Jerí no está dando resultados. Foto: composición LR

En ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford no dejó de comentar la reciente entrevista hecha por el conductor Beto Ortiz al presidente José Jerí, la cual más parecía una “conversación entre dos amigos”, y que, tras los temas frívolos y sin mucha trascendencia, la parte más esperada de esta fue la relacionada con la problemática de seguridad ciudadana y saber qué estrategia estaría empleando este Gobierno en la lucha contra la delincuencia. 

“En la práctica no estamos viendo resultados, nos matan igual o más que cuando estaba Dina Boluarte, quien ni se movía de su cama… José Jerí no es el primero que declara estado de emergencia, pero aun así nos siguen aniquilando. Aquí lo que se necesita es inteligencia… Él ingresa a las cárceles, hace mucho show y no solamente es coqueto, sino recontra figureti (...) Estamos hablando de 5 a 6 personas asesinadas a manos de delincuentes”, reclamó Oxenford y enfatizó que estas son cifras reales del Sinadef.  

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, la periodista señaló que en esta entrevista se tocaron distintos temas como el de su incremento patrimonial y hasta su estado civil. “Quién sabe y de repente Jerí es enamorado de esta chica a la que le ha aumentado el sueldo de una manera impresionante (...) De lo que ganaba ella hasta hace poquito, como S/1.500, al sueldazo que tiene ahora, obviamente estamos hablando de alguien que está empezando a amasar una fortuna”, dijo Juliana Oxenford. 

PUEDES VER: RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

Finalmente, la conductora de ‘Arde Troya’ se refirió a las polémicas declaraciones del expresidente Pedro Castillo, quien acusó a Maricarmen Alva de haberle pedido dos ministerios para que no lo saquen de la Presidencia, lo que resulta incierto ya que, pese a que el exmandatario asegura que esto sucedió, no ha presentado pruebas que demuestren este hecho, dijo la periodista.

