UNICEF e INEI: Perú atrasado en la lucha contra la pobreza y el hambre

Los desafíos aprobados por la Asamblea General de la ONU, terminar con la pobreza y el hambre, no han sido encarados con firmeza por el Estado peruano. Foto: Midis | UNICEF | NEI | ODS | Naciones Unidas

Los desafíos aprobados por la Asamblea General de la ONU, terminar con la pobreza y el hambre, no han sido encarados con firmeza por el Estado peruano. Foto: Midis | UNICEF | NEI | ODS | Naciones Unidas

En la última década marcada por la inestabilidad política, que se grafica con el mandato de siete jefes de Estado -cuando debieron ser por lo menos dos-, las políticas públicas han sido afectadas considerablemente. Como consecuencia, programas estatales para la reducción de la pobreza, prevenir la anemia entre niños y la deserción escolar, entre otros, no han surtido el efecto esperado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el informe que evalúa lo que ha avanzado el Perú respecto a su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el periodo 2015-2024, vinculados con la niñez y la adolescencia, no hay un progreso significativo sino más bien un retroceso o estancamiento.

TE RECOMENDAMOS PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

No se trata solo de fondos públicos.

Por ejemplo, en 2015, el gobierno destinó al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma S/1,269 millones y para el Programa Nacional Cuna Más S/308 millones. En 2024, el primero superó los S/2,460 millones y el segundo los S/835 millones. Subieron los presupuestos, pero no se alcanzaron las metas.

Finalizar con la pobreza, el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que se comprometió el Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas, está muy lejos de cumplirse.

“El objetivo: fin de la pobreza, muestra un retroceso en los niveles de pobreza infantil tras la pandemia. En 2024, el 36,6% de las niñas, niños y adolescentes vivía en situación de pobreza monetaria y el 8,2% en pobreza extrema, con profundas brechas entre el área urbana y rural”, señala el informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).

UNICEF | NEI | ODS | Naciones Unidas

Los rostros de la pobreza

“El 22,2% de esta población presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha y menos de un tercio residía en hogares con personas adultas afiliadas a un sistema previsional, lo que afecta su acceso a seguridad social futura”, añade el documento que debería ser considerado por los candidatos presidenciales, así como a los aspirantes a senador y diputado.

En cualquier debate electoral estas cifras deben ser tomadas en cuenta para que los postulantes ofrezcan soluciones.

Pero no es solo la pobreza.

En una década, según UNICEF y el INEI, las cifras son lamentables.

“Respecto al objetivo hambre cero, la desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años se redujo de 14,4% en 2015 a 12,1% en 2024, aunque con importantes brechas territoriales y socioeconómicas. En 2024, la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses fue de 43,7%, sin avances significativos en los últimos diez años”, se anota el documento.

Pero cuando la mirada es en el interior del país, las cifras son peores.

“La situación es más crítica en las áreas rurales, en hogares en situación de pobreza y con madres de lengua nativa o con educación primaria o sin nivel educativo”, precisa el informe.

Esto indica que los más afectados por el hambre son las indígenas pobres e iletradas, o educación interrumpida.

La democracia en crisis pasa factura

Esta evaluación de los ODS alcanza a los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Una etapa de fragilidad de la democracia y falta de representación política en el Congreso.

UNICEF e INEI reconocen que en cuanto a la educación de calidad se ha registrado un resultado auspicioso, pero todavía hay problemas por resolver.

“Las tasas de conclusión de la educación primaria y secundaria se incrementaron entre 2015 y 2024, al pasar de 81,7% a 93,6% y de 68,6% a 84,4%, respectivamente. Sin embargo, persisten rezagos en los niveles de aprendizaje: en 2024, solo el 18,4% de los y las adolescentes de segundo de secundaria alcanzó el nivel satisfactorio de competencia en comprensión de textos y el 11,3% en matemática”, explica el reporte.

Hay otros dos ODS (igualdad de género, y paz, justicia e instituciones sólidas), en las que el Perú tampoco ha expresado resultados positivos, conforme al análisis de la UNICEF que sustenta en cifras oficiales.

En el caso de igualdad de género, “la violencia contra la mujer y el matrimonio infantil siguen siendo problemas presentes, pese a la reducción observada entre 2023 (53,7%) y 2024 (38,0%)”, precisa el documento.

“Todavía aproximadamente cuatro de cada diez adolescentes mujeres de 15 a 17 años ha sufrido violencia física, sexual, psicológica o verbal en los últimos 12 meses”, se explica.

“Además, el 17,9% de mujeres (20 a 24 años) declaró haber estado casada o en unión estable antes de cumplir los 18 años. A pesar de los esfuerzos normativos, las niñas y las adolescentes enfrentan múltiples formas de violencia de género en espacios públicos y privados”, anota.

Si bien la violencia física y/o psicológica disminuyó contra las niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años (de 39,8% en 2015 al 34,0% en 2024, el Perú mantiene elevadas tasas de agresiones, que provienen en su mayor parte desde los miembros de sus familias.

“Persisten altos niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes: tres de cada diez adolescentes de 12 a 17 años declararon haber sufrido violencia física y/o psicológica por parte de las personas con las que viven”, señala el informe en relación al objetivo “paz, justicia e instituciones sólidas”.

Niñas inseguras

Puesto que los agresores suelen ser integrantes del grupo familiar, las víctimas no presentan las denuncias ante las autoridades, porque no encuentran los canales adecuados. El Estado no ha desarrollado mecanismos para canalizar los casos de los niños y adolescentes.

“Esto evidencia la necesidad de fortalecer la protección institucional y el acceso a una justicia adaptada a ese grupo, ya que apenas el 6,7% de las y los adolescentes víctima de delitos presenta una denuncia”, destaca el reporte de UNICEF e INEI.

“Además, la percepción de seguridad muestra una brecha de género significativa: el 63,4% de los hombres reporta sentirse seguro al caminar sin compañía, frente a solo el 46,0% de las mujeres”, resalta el informe.

El documento no se dirige a un grupo político en particular. Es una llamada de atención para quienes asumen las responsabilidades de las políticas públicas. El gran desafío está señalado en las conclusiones de la evaluación del reporte de la UNICEF y el INEI.

“Se requiere mayor atención de las políticas públicas en los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 (igualdad de género) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas)”, se señala con precisión.

“Se recomienda profundizar los esfuerzos intersectoriales con enfoque territorial, de género, intercultural y de ciclo de vida, así como fortalecer los sistemas de monitoreo, la inversión pública focalizada y los mecanismos de participación ciudadana para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, acota en detalle. Son temas que deben estar en la agenda electoral.

Las ODS pendientes de cumplir