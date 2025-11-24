José Jerí no anunció que recortará su sueldo y el de los congresistas durante su mandato

LO FALSO:

¡Decisión histórica! El presidente José Jerí anunció que reducirá su propio sueldo y el de los congresistas de la República como muestra de austeridad y compromiso con el pueblo.

LO VERDADERO:

El presidente José Jerí no envió un proyecto que propone la reducción de su sueldo y el de los congresistas. En una consulta anterior con el Parlamento peruano, se indicó que el Poder Legislativo no recibió ninguna proposición de este tipo.

La web de notas de prensa de la Presidencia del Perú desde el 11 de octubre hasta el 20 de noviembre, no ha publicado ningún informe que afirme el enunciado.

Por las redes sociales, se ha viralizado que el mandatario peruano José Jerí, habría anunciado que realizará un recorte de sueldo a los congresistas y a su cargo como presidente luego de declarar que "Hay que dar ejemplo desde arriba". No obstante, se trata de una falsa narrativa.

Al momento de esta verificación, el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 32.000 recciones, 7.700 comentarios y fue 1.400 veces compartido por otros usuarios por sus muros personales, chats personales u otras redes.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

No hay evidencia de que José Jerí haya recortado su sueldo y el de congresistas

Para corroborar el supuesto recorte de sueldo, realizamos una búsqueda temporal desde el 11 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2025 en el portal de notas de prensa del gobierno, que nos arrojó 110 publicaciones. Aplicamos un filtro con las palabras clave "Recorte + de + sueldo", pero no obtuvimos resultado alguno.

En ese sentido, revisamos las publicaciones de José Jerí en sus cuentas oficiales por redes sociales, pero de la misma manera, aplicando una búsqueda con filtros avanzados, no encontramos ningún resultado.

Búsqueda con filtros en la página de noticias de la Presidencia de la República del Perú. Foto: captura de pantalla

Para que una ley se apruebe, como es el supuesto caso del recorte de sueldo que afecta a los congresistas, es necesario presentar un proyecto ley que deberá ser evaluado por el Poder Legislativo. Por ello, para desmentir otra desinformación similar, consultamos con el Congreso sobre la posible existencia de un proyecto ley que busque reducir el sueldo de los congresistas por autoría de Jerí. El área de prensa aclaró que no existe dicho documento.

En ese sentido, también realizamos una búsqueda con palabras clave aplicado a filtros avanzados en la página web de Congreso en la sección de proyectos ley. Con los mismos resultados, no se halló ningún archivo sobre la propuesta del enunciado.

Conclusión

José Jerí no envió ningún proyecto ley que pretende reducir su sueldo y el de los congresistas. No hallamos ninguna oficialización a través del canal de prensa, mucho menos en las publicaciones públicas del mandatario peruano. Además, en consulta con el Congreso, no se encontró proyectos ley con autoría de la presidencia que proponga la idea del enunciado. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

