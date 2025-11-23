HOYSuscripcion LR Focus

Política

Milagros Jáuregui, impulsora de la ley que elimina el enfoque de género: “Es una victoria para los cristianos”

La normativa aprobada hace unos días elimina los conceptos como "equidad" o "violencia de género", disminuyendo derechos a las mujeres.

Milagros Jáuregui propuso eliminar el enfoque de género. Foto: composición LR
Milagros Jáuregui propuso eliminar el enfoque de género. Foto: composición LR

El último 19 de noviembre, el Congreso aprobó con 68 votos a favor la propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo que reemplaza por completo la Ley 28983 y retira de la legislación peruana cualquier referencia al enfoque de género, eliminando la Educación Sexual Integral (ESI).

La medida ha sido calificada por expertos como un peligroso retroceso en materia de derechos y políticas públicas de igualdad. Al eliminar el enfoque de género, la nueva ley saca de los documentos oficiales, planes y lineamientos de todas las entidades del Estado conceptos cruciales como "equidad" y "violencia de género".

La exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, ha advertido que esta acción representa un grave retroceso de años en los avances logrados en favor de los derechos de las mujeres, devolviendo al país a un marco normativo similar al de 2007.

Jáuregui celebra y justifica la eliminación de la ESI

Pese a las alertas sobre las implicaciones en derechos, la congresista Milagros Jáuregui celebró la aprobación como una "victoria" de corte confesional. "Estamos muy felices. Es una victoria para los cristianos y para todos aquellos que defendemos la vida y la familia", expresó a Bethel Noticias.

La legisladora justificó la eliminación de la palabra "género" en el cuerpo legal, señalando que el término "puede significar cualquier cosa" y que, por ello, "las políticas públicas y todo se fue distorsionando".

Consultada sobre si la reforma representa un retroceso para el país, Jáuregui de Aguayo no lo negó, pero defendió el retroceso como una corrección ideológica. "Lo que hemos hecho es volver al inicio", afirmó, buscando supuestamente "volver a poner igualdad en el hombre y la mujer" y asegurar que los estudiantes vayan a la escuela a aprender "científicamente, moralmente, pero no ideologizadamente".

Esta declaración ignora el consenso internacional que establece que el enfoque de género es una herramienta para identificar y corregir las desigualdades y la discriminación que históricamente han afectado a mujeres y minorías, no una "ideología" distorsionante. La eliminación de la ESI y del enfoque de género compromete la capacidad del Estado para prevenir la violencia, el embarazo adolescente y la discriminación, dejando a miles de niñas, niños y adolescentes sin herramientas cruciales para su desarrollo seguro.

