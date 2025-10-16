El estado de Chihuahua, México, no prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas

LO FALSO:

¡Chihuahua es el primer Estado de México en prohibir el lenguaje inclusio en las escuelas!

LO VERDADERO:

Decreto aprobado por el Congreso de Chihuahua en México, no prohíbe a los profesores, alumnos y escuelas a utilizar el lenguaje inclusivo. El proyecto ley modifica el artículo 8 que solicita que se fomente más el "buen lenguaje".

El congresista del PAN, Carlos Olson, quien hizo el decreto, fue quien viralizo la desinformación, donde afirma que el lenguaje es "una verdad biológica" y no social.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso mexicano del Estado de Chihuahua, aprobó la modificación de la Ley Estatal de Educación, donde critica el uso del lenguaje inclusivo bajo hipótesis no demostradas científicamente, como que se trata de una adoctrinación que podría dañar a los menores y personas con espectro autista, además de afirmar que altera las reglas de la lengua.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que el Estado mexicano de Chihuahua habría prohibido el empleo del lenguaje inclusivo. No obstante, la modificación no excluye esta expresión lingüística contemporánea.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 1.400 millones de visualizaciones, 36.000 'me gusta', 7.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 2.000 comentarios.

Ley modificada no prohíbe, sino "fomenta" el buen uso del lenguaje, pero con sesgos

Tras realizar búsquedas con palabras clave sobre la afirmación, encontramos el decreto ley que el Congreso de Chihuahua aprobó. En ella encontramos la argumentación del parlamentario conservador Carlos Olson, del Partido Acción Nacional, donde afirma, sin citación o documentación, que el lenguaje inclusivo es una imposición autoritaria y que sería una de las causales del déficit educativo en el país desde la pandemia por la Covid-19.

Sin embargo, pese a las críticas carentes de sustentación, pidió que se aumente la fracción (numeral) N° 25 en el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, que reza lo siguiente:

"XXV. Fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del Idioma Español". No se aplican disposiciones obligatorias o de injerencia sobre la maya educativa en las escuelas oficializadas.

Modificación que pide el decreto del congresista Carlos Olson. Foto: captura de pantalla

También hallamos que la desinformación proviene del mismo parlamentario, quien publicó en su perfil oficial de X que su ley aprobada "prohíbe" el uso del lenguaje, cuando realmente no es así, pues solamente busca el presunto fomento y no aclara imposiciones contra profesores o escuelas. El medio Verificado México también desmintieron este bulo proveniente de una autoridad.

Conclusión

Se trata de una modificación proselitista que no dispone una censura o control sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas, solo busca "fomentar" el buen uso, a pesar de que la propuesta ley tiene varios errores ortográficos. El Congreso mexicano de Chihuahua aprobó el decreto, pero aún no es emitido por el diario oficial de dicho Estado, por lo que aún no entra en vigencia. La modificación de la Ley tampoco especifica los cambios que habría en las mallas escolares. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

