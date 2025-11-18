HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein
Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein     Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein     Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 18 de noviembre

Política

Jueces de la Corte Suprema cometieron plagio en sentencia plenaria casatoria

Indecopi impone una amonestación al ex presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza por infracción al derecho moral de paternidad al copiar textos de dos abogados sin citarlos en la VII sentencia plenaria en materia civil del 2014.

Enrique Javier Mendoza Ramírez, ex presidente del Poder Judicial
Enrique Javier Mendoza Ramírez, ex presidente del Poder Judicial | Poder Judicial | Difusión - PJ

Al cabo de ocho años de procedimiento administrativo, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual de Indecopi concluyó que los jueces de la especialidad civil de la Corte Suprema de Justicia cometieron plagio en una sentencia plenaria del año 2014.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En este sentido, encuentran responsabilidad y amonestan al ex presidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Javier Mendoza Ramírez y ordenan al Consejo Ejecutivo del PJ que vuelva a publicar el veredicto, con el reconocimiento de autoría, en el diario El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con la resolución de Indecopi, a la que ha tenido acceso La República, Mendoza Ramírez vulneró el derecho moral de paternidad al reproducir en la sentencia casatoria fragmentos originales de las obras: “Embargo inscrito versus propiedad no inscrita. Un enfoque jurisprudencial a propósito de los treinta años del Código Civil” y “Embargo inscrito y tercería de propiedad. Su oponibilidad en la jurisprudencia”,  sin consignar el nombre de su autor, el abogado Fort Ninamancco Córdova.

Además, se efectuó una reproducción original de la obra “Entre dos derechos de diferente naturaleza: embargo vs. propiedad !¡Prevalece el derecho de propiedad! sin consignar la debida identidad de su autor, el abogado Juan Luis Avendaño Valdez.

Sentencia plenaria casatoria

Palacio de Justicia y sede de la Corte Suprema

Palacio de Justicia y sede de la Corte Suprema

El pleno casatorio consiste en un pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante la relevancia de un tema jurídico controvertido o dudoso, hace necesaria la reunión de todos los jueces de una especialidad para emitir un pronunciamiento institucional de carácter obligatorio y orientador para todos los jueces del país, se explica en los descargos de Mendoza.

Agregó que en estos casos ni el juez ponente ni los jueces que debaten y toman los acuerdos pueden ser considerados autores del documento. Sin embargo, lo real es que todos los jueces participantes en el pleno firman y para todos los efectos jurídicos son los autores de la sentencia plenaria.

Las normas sobre defensa de la propiedad intelectual preveían que Mendoza Ramírez reciba la sanción de pago de una multa equivalente a 4 UIT (21,400 soles). Sin embargo, en apelación se determinó que no se observa un aprovechamiento económico de la infracción al derecho de propiedad y los autores afectados declararon a favor del denunciado.

Por lo cual, solo impusieron una amonestación a  Mendoza Ramírez y se le ordena remitir al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una propuesta de rectificación del texto denominado “Sentencia del pleno casatorio civil, casación N° 3671-2014-LIma. Esto, con la finalidad de que se efectúe la correspondiente publicación en el diario oficial de la sentencia corregida donde se reconozca la autoría de Fort Ninamancco y Juan Avendaño.

Indecopi sanciona solo al ex juez supremo Enrique Mendoza Ramírez en su condición de ponente del pleno casatorio encargado de la redacción del fallo. Los demás magistrados se salvan de la sanción porque se considera que actuaron como parte de un colectivo y, entonces, no es posible independizar cual fue su accionar. Aunque todos debieron leer y verificar los datos antes de firmar.

Notas relacionadas
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Héctor Valer no solo busca modificar Ley Orgánica del Poder Judicial: ahora plantea aumentar el número de fiscales supremos

Héctor Valer no solo busca modificar Ley Orgánica del Poder Judicial: ahora plantea aumentar el número de fiscales supremos

LEER MÁS
Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por conducta obstructiva en el caso Unidad Popular

Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por conducta obstructiva en el caso Unidad Popular

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

LEER MÁS
Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por conducta obstructiva en el caso Unidad Popular

Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por conducta obstructiva en el caso Unidad Popular

LEER MÁS
Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

LEER MÁS
Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025