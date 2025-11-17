HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Embargan inmueble valorizado en S/200 mil a suspendida congresista Cordero Jon Tay: será garantía por reparación civil

El embargo responde a las acusaciones de haber exigido hasta el 50% del salario de un trabajador de su despacho, hecho revelado en audios difundidos el año pasado.

Embargan inmueble de la congresista suspendida María Cordero Jon Tay. Foto: difusión
Embargan inmueble de la congresista suspendida María Cordero Jon Tay. Foto: difusión

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para imponer una medida cautelar sobre el inmueble ubicado en el Jr. Alfonso Ugarte Bernal, en Barranca, del cual la parlamentaria María Cordero Jon Tay, que perteneció a la bancada de Fuerza Popular, figura como copropietaria. Este inmueble se encuentra valorizado en S/200 mil y se toma como garantía de una futura reparación civil por el caso de presunto recorte de sueldos a un asesor.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Cordero Jon Tay, actualmente suspendida de sus funciones, afronta una investigación por el delito de concusión, que castiga al funcionario que abusa de su cargo para obligar a otra persona a entregar indebidamente dinero o algunos otros beneficios. En el caso de Cordero, las imputaciones indican que durante el 2022 la congresista habría exigido a su asesor, Rafael Cabrejos, entregar hasta el 75% de su salario mensualmente, bajo la amenaza de perder el puesto.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS VS. DIRIGENTE MINERO Y HABLA MIEMBRO DEL TC | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Foto: Poder Judicial

Foto: Poder Judicial

PUEDES VER: César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

lr.pe

Los hechos fueron revelados por un reportaje emitido por Punto Final en abril del 2023, que difundió audios en los que se escucharía a la legisladora exigir dinero con frases como “Vamos al cajero entonces, yo necesito”, “Esa plata es intocable” y “Así como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas, debo y no tengo qué ponerme, hasta mis alhajas he empeñado”.

“Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, un ida y vuelta tenía que tener 5.000 8.000, 10.000 soles. Cuando iba Keiko, tenía que tener 30.000, 50.0000 en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja de 50.000, 40.000; hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tú? Las camionetas alquiladas, ¿cuánto crees que me costaron?”, se escucha en otro audio.

PUEDES VER: Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

lr.pe

Congresista se encuentra suspendida

Debido a esto, el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria determinó que Cordero había vulnerado los principios de rectitud al presionar a su asesor para entregarle parte del dinero de su sueldo. Por ello, el Pleno del Congreso aprobó en diciembre del 2023 sancionarla con 120 días de suspensión y descuento de haberes. Pero, más adelante se dispuso que su suspensión dura mientras la investigación siga en curso.

Ya en agosto del 2024, el Poder Judicial impuso a la congresista comparecencia con restricciones, por lo que tenía prohibido intentar comunicarse con testigos, debía pasar control biométrico y le impusieron un monto de S/50 mil como garantía mientras sigue el proceso. Según la Procuraduría, la reparación civil ascendería a S/200 mil, S/ 100 mil por daño a la imagen del Estado y la misma cantidad por daño a la institucionalidad pública.

El juez Juan Carlos Checkley, que emitió la resolución, señaló que el embargo es proporcional y necesario para cubrir los daños ocasionados al Estado en caso de que el proceso confirme la responsabilidad penal de la suspendida legisladora. Aunque la congresista podrá disponer de la propiedad, cualquier transferencia quedará sujeta al monto embargado; es decir si ella lo vende, transfiere o hipoteca el embargo seguirá afectando al bien.

PUEDES VER: Harvey Colchado: “Aceptaría ser ministro del Interior mientras no sea con Keiko, Acuña o Butters”

lr.pe
Notas relacionadas
Poder Judicial programa audiencia contra María Cordero Jon Tay para este 30 de julio por caso 'Mochasueldos'

Poder Judicial programa audiencia contra María Cordero Jon Tay para este 30 de julio por caso 'Mochasueldos'

LEER MÁS
El proyecto de Cordero Jon Tay amenaza el acceso ciudadano a la información

El proyecto de Cordero Jon Tay amenaza el acceso ciudadano a la información

LEER MÁS
Magally Santisteban: ¿quién es la congresista que reemplazará a María Cordero Jon Tay tras ser suspendida?

Magally Santisteban: ¿quién es la congresista que reemplazará a María Cordero Jon Tay tras ser suspendida?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS
Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

LEER MÁS
Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

LEER MÁS
Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

LEER MÁS
Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025