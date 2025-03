Somos Perú: lista con nuevos jales, pero sin candidato presidencial definido para el 2026

Somos Perú está en plena reorganización con el objetivo de consolidar su presencia en las elecciones generales del 2026. Desde su dirigencia, han dejado en claro que su estrategia se centrará en un mensaje de estabilidad, sin querer caer en posturas 'extremas' ni de izquierda ni de derecha; pero enfrenta un reto clave: la ausencia de una figura fuerte para la contienda presidencial.

Aunque aún no han querido revelar nombres, han adelantado que su candidato tendrá experiencia en gestión pública y han descartado que provenga de su actual bancada en el Congreso. Bajo estos requisitos y, entre las opciones que se podrían barajar internamente, destacaría Carlos Bruce, actualmente alcalde de Surco, excongresista y exministro de Vivienda. No obstante, Mario Fernández Garibay, secretario general de Somos Perú, no ha querido afirmar nada relacionado con posibles perfiles a la candidatura presidencial.

"Queremos ser responsables en el sentido de que tiene que ser una persona que tenga experiencia en el tema de gestión pública, para que no entre gente improvisada teniendo en cuenta lo que ha sucedido con los anteriores Gobiernos", afirmó Fernández.

Otros de los actuales militantes del partido que llama la atención por su historial político con el APRA y Fuerza Popular es Daniel Salaverry. Aunque para estas elecciones se presentó como precandidato a la alcaldía de Trujillo por Somos Perú, anteriormente -en el 2021- sí intentó llegar a la presidencia. Sin embargo, el futuro político del expresidente del Congreso enfrenta un obstáculo mayor: en un adelanto de fallo del 12 de marzo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 8 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de peculado doloso.

“Daniel Salaverry no ha sido pensado como candidato. Él tiene militancia y ha dicho públicamente que su intención de postular es en La Libertad y no podría (en las presidenciales) porque está inscrito reciente y no está en nuestra agenda (presidencial), pero en la agenda de La Libertad sí”, recalcó el secretario general de Somos Perú.

El reto de posicionarse sin alianzas

Somos Perú apuesta por una estrategia electoral basada en su presencia regional y sin recurrir a alianzas con otras fuerzas políticas. No obstante, el partido destaca que cuenta con 10 gobernadores regionales y más de 450 autoridades locales entre alcaldes provinciales y distritales, lo que consideran una plataforma suficiente para competir con candidatos propios en las elecciones del 2026.

Pese a los escándalos en los que se han visto envueltos algunos de sus militantes, la dirigencia de Somos Perú confía en que su estructura a nivel nacional será clave para avanzar en la contienda electoral. "Venimos recorriendo el país hace mucho tiempo, desde la época del COVID, seguimos atendiendo en distintas regiones. El fortalecimiento en las regiones nos va a permitir tranquilamente entrar a una segunda vuelta. (…) Y no tenemos miedo, y no pecamos de soberbios. Otros partidos, como el de Pepe (Luna de Podemos Perú) también tiene presencia regional, y sí, directamente se podría decir que es una de las competencias que pueda tener el partido, pero finalmente, en las votaciones se verá quién es el de mejor trabajo desarrollado", puntualizó.

Militantes con historial bajo la lupa

Desde congresistas militantes integrando otras bancadas hasta un parlamentario investigado por presunta agresión sexual, las filas de Somos Perú no están exentas de polémicas. Sin embargo, su dirigencia insiste en que el partido mantiene una línea de control interno y deslinda de cualquier responsabilidad sobre los actos individuales de sus integrantes.

“Nosotros ya hemos demostrado, no una, sino varias veces, que cuando hay este tipo de hechos tomamos medidas”, aseguró el secretario general, en referencia a la suspensión de la militancia del congresista José Jerí tras la grave denuncia en su contra por presunta violación sexual contra una mujer en diciembre del año pasado.

Pero el partido también enfrenta cuestionamientos por la situación de Álex Paredes y Elizabeth Medina, legisladores vinculados al Bloque Magisterial que figuran como militantes de Somos Perú, pero operan en otra bancada. Sobre esto, la dirigencia aclaró que su adhesión estuvo sujeta a una evaluación interna. “Pidieron sumarse al proyecto político, pero también se les dio un plazo para determinar cómo se desarrollaban en el bloque. La decisión final se tomará en julio”, enfatizó Fernández.

Pese a los cuestionamientos, Somos Perú busca consolidarse con una postura de "fiscalización" frente al Gobierno, aunque sin romper del todo con la estabilidad política. “Apoyamos la gobernabilidad, pero eso no significa que permitiremos irregularidades”, sostiene el secretario general. Además, ha dejado en claro su respaldo a proyectos de ley cuestionados, como la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. “Si los congresistas pueden reelegirse, ¿por qué no las autoridades locales? Cuatro años no son suficientes para concretar un buen gobierno”, acotó.